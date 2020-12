“Wow…”. Barbara D’Urso lo fa in diretta e tutti notano. Da quel momento social impazziti

E successo un po’ di tutto durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’urso. A fare da padrona naturalmente la storia d’amore tra Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis che continua a far discutere nel salotto di Barbara D’Urso di Live. Nella puntata del 13 dicembre è stato mostrato finalmente l’audio shock tra la ragazza e Diego Granese e la giovane ha infine deciso di sottoporsi alla nota ‘Macchina della verità dell’Alabama’. I risultati delle sue dichiarazioni però non sono piaciuti a Paolo Brosio, che ha avuto un lieve screzio con Barbara D’Urso.

Così la padrona di casa ha detto: "L'Alabama la sa lunga" ha premesso il giornalista, che dopo è sbottato: "Queste risposte erano inevitabili se una viene orientato a dire questo". Barbara D'Urso, spazientita ha dunque replicato: "Orientate da chi? Pensi che ci sia qualcosa di architettato?". E Paolo Brosio a questo punto ha concluso: "Noi sappiamo cosa c'abbiamo nel cuore, e dopo due mesi nessuno dei due è innamorato".















Poi a Maria Laura De Vitis è stato chiesto se fosse innamorata di Paolo Brosio è la risposta, no, è risultata essere vera come vero è risultato anche il fatto che non abbia mai baciato Diego Granese. Invece, sullo stare insieme a Paolo Brosio solo per visibilità e diventare famosa la risposta 'No' è risultata falsa e per questo Paolo Brosio è sbottato creando delle scintille in studio con Barbara D'Urso.















Ma tra le tante cose successe, una ha fatto rivoltare centinaia di persone sui social per commentare la "Cover stellare" della conduttrice. Ma anche: "Barbara una vera Queen": su Twitter i follower della D'Urso commentano il momento in cui Carmelita legge un ultim'ora dal suo cellulare. Cover glitter per la regina di Cologno monzese, che è sempre molto attiva sui social. Il particolare non sfugge durante la diretta di Live Non è la D'Urso.











Ed è l’ennesimo successo in Rete, dove volano i contatti. Durante la puntata, spazio per l’attualità, la politica (con le interviste a Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, e al governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini del Pd), alla cronaca (ampio approfondimento sul caso di Alberto Genovese, in studio la modella Kristina).

