“Lo hai fatto…”. Paolo Brosio, l’audio choc della fidanzata Maria Laura. La macchina della verità conferma

Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis sono tornati nello studio di Barbara D’Urso per parlare della loro storia d’amore. Già la scorsa settimana, dopo le accuse di Diego Granese, i due erano stati ospiti del ‘Live – Non è la D’Urso’. Diego aveva dichiarato di essere in possesso di un audio che dimostrerebbe che l’amore di Maria Laura nei confronti di Brosio sia soltanto per interesse e per avere visibilità.

“Sto con lui per arrivare al successo”, direbbe la 22enne modella nell’audio ascoltato in studio dagli ospiti e dalla conduttrice, che aveva commentato: “Sembri un’approffitatrice, c’è una frase molto particolare”.

Dopo intere settimane passate a rimpallarsi accuse Maria Laura si è sottoposta alla macchina della verità dell’Alabama, ma è stato svelato anche il contenuto di questo audio in cui si sentono solo due frasi che Diego e Maria Laura si sono scambiati. (Continua a leggere dopo la foto)















“Dimmi – chiede lui – ti sei improntata sulla fidanzata di Brosio?” “Sì a momento il progetto è quello di fare così, per forza. Per poi ovviamente staccarmi da lui”, risponde lei. Una frase che “inchioda” la fidanzata di Brosio, ma che lui continua a difendere a spada tratta. La frase, infatti, è effettivamente chiara e sembra convalidare la tesi del finto amore per notorietà.

Paolo Brosio ha continuato a difendere la fidanzata a spada tratta: “In realtà lei non ha mentito a me ma a lui. Ha detto esattamente le parole che il nostro agente le ha detto di dire. Questo signore ha mentito per il bacio, per le foto e per le sue generalità”. E ancora: “Poi un’altra cosa, l’audio è stato registrato illegalmente. In tutte queste occasioni questa persona si è dimostrata inattendibile”. (Continua a leggere dopo la foto)















A decidere tutto però è la macchina della verità che, spiega la D’Urso “ha un’affidabilità del 94%”. La prima domanda è quella sul fidanzamento di Paolo e Maria Laura e la risposta “sì” risulta vera. La seconda chiede se i due erano fidanzati prima che Paolo entrasse nella casa del Grande Fratello Vip e anche questa risposta, ovvero che si frequentavano, risulta veritiera. (Continua a leggere dopo la foto)









“Maria Laura, è vero che hai baciato Diego Granese?” è la terza domandala. “No”. Vero. Ma dopo queste arrivano due “falsi” su domande molto precise: la prima se il progetto della ragazza sia quello di diventare famosa usando Brosio e la seconda, come detto nell’audio, se la sua intenzione sia quella di separarsi da lui.

