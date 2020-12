“Voi non lo sapete, ma…”. Filippo Nardi, rivelazione ‘choc’ al GF Vip. Tommaso, Rosalinda e Maria Teresa senza parole

Nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip. Venerdì hanno varcato la famosa porta rossa Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. L’esperienza di Filippo Nardi al Grande Fratello ‘nip’ sua durò veramente molto poco, appena tredici giorni, perché si scagliò contro la produzione la mancanza di sigarette in casa. La frase “Dove sono le mie sigarette?” diventò infatti virale e a distanza di anni è rientrato trionfalmente nella casa dei ‘vip’.

Nelle ultime ore l'inquilino è stato protagonista di diversi episodi. Il primo ha acceso una certa tensione tra i vipponi, con Filippo Nardi che li ha accusati di non pulire la casa e vivere nella sporcizia. "Io e Samantha siamo in bagno a pulire i vostri capelli e i vostri peli pubici", ha detto Nardi a Rosalinda. L'attrice sul momento è rimasta senza parole e non ha fatto commenti ma poi, rimasta sola con Stefania Orlando, si è sfogata.















"Mi ha detto che stanno raccogliendo i nostri peli pubici, mi pare too much. Stanno insinuando che siamo sporchi", ha detto l'attrice a Stefania Orlando. A quel punto anche Pierpaolo Pretelli si è scagliato contro il nuovo inquilino: "Pulite i nostri capelli e i nostri peli? Ma chi ve l'ha ordinato?".















Filippo Nardi è stato protagonista anche uno spoiler sulla finale del Grande Fratello Vip. Lo ha fatto durante una chiacchierata con Maria Teresa Ruta, Adua del Vesco e Tommaso Zorzi. “Che poi il programma finisce a metà febbraio. Dici l’otto Tommaso? Em… boh non dico nulla”, ha detto il vippone rivolgendosi agli altri inquilini.

A quel punto Tommaso ha risposto: "Guardate che str**z0. Non finisce l'otto febbraio? Filippo Nardi tu non puoi fare questi giochi a noi. Capito? Siamo qui già da tre mesi non farcelo".









Tommaso entra in panico intendendo da Filippo che il programma non finirà l’8 febbraio#gfvip pic.twitter.com/iZ25JGVHck — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 13, 2020

Preoccupato per le parole pronunciate da Filippo Nardi, Tommaso Zorzi ha provato a fare un’ipotesi (ovviamente ironica come solo lui sa fare) sulla nuova chiusura del reality show: “A questo punto io ho ipotizzato che l’8 febbraio ci mettono tutti su un aereo e ci dicono che siamo i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021“. IN realtà il GF Vip si prolungherà di una sola settimana.

