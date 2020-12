Michelle Hunziker, crollo emotivo in diretta: la conduttrice costretta a mandare la pubblicità. Cosa è successo

Michelle Hunziker, una puntata ricca di emozioni. È accaduto proprio dopo lo stacchetto del Muro dei Cento. La conduttrice non ha potuto trattenere le lacrime davanti alle telecamere. Una forte emozione anche a proposito di una vittoria, quella di Eki, la cui storia ha non solo convinto i giurati, ma anche il pubblico a casa. Scopriamo cosa è accaduto in studio.

L’edizione di All Together Now è stata vinta da Eki, artista di strada indonesiano che proprio dalla piazza del Duomo di Milano ha conseguito il successo nello studio televisivo. A soli 33 anni con un cassetto di sogni da realizzare, il promettente talento di Giacrata ha letteralmente impressionato i giudici del Muro dei Cento, sia per carisma che per professionalità. (Continua a leggere dopo la foto).















Si è conteso il podio investendo tutta la sua energia fino ad arrivare in finalissima con Dalila Cavalera e interpretando il brano Tappeto di fragole dei Modà. Un montepremi che Eki ha deciso di utilizzare per aiutare le sue nipoti indonesiane a poter proseguire gli studi con maggiore serenità. Ma l’emozione arriva anche dallo stacchetto del Muro dei Cento: per la conduttrice è stata una sorpresa. (Continua a leggere dopo la foto).















Non credeva ai suoi occhia quando ha appreso che gli esperti musicali hanno pensato di dedicarle una versione rivisitata e corretta del brano Sei la più bella del mondo. Un momento televisivo dal forte impatto che ha provato a tenere a bada: “Grazie ma dobbiamo rimanere con i nervi saldi”. Poi si trova costretta a lanciare la pubblicità di 60 secondi, ma la commozione non era ancora svanita del tutto e sbaglia a fare il countdown. (Continua a leggere dopo le foto).









Ed è così che con il viso ancora visibilmente commosso e felice, Michelle esclama: “Sono destabilizzata” per poi accogliere gli applausi di tutti. Grande esempio di autenticità il programma condotto dalla celebre svizzera dal sorriso contagioso, che con la vittoria di Kam Cahayadi in arte Eki ha dato ulteriormente prova di saper arrivare al cuore degli italiani passando attraverso l’emozione.

“Lascio il trono”. Terremoto a Uomini e Donne, la notizia è un fulmine a ciel sereno: Maria De Filippi incredula