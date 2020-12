Insieme formano una delle coppie più ammirate e seguite degli ultimi tempi. Da quando si sono conosciuti, la scorsa primavera nella casa del Grande Fratello Vip, non si sono più lasciati. Parliamo di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, sempre più innamorati, sempre più inseparabili e sempre più vicini al grande passo. Non è un mistero infatti che i due abbiano progettato di trascorrere la loro vita insieme.

Entrambi sono stati ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo e hanno raccontato la loro storia d’amore. Insieme a loro anche Eleonora Giorgi, mamma di Paolo, che ha detto la sua sulla relazione del figlio con Clizia. Quest’ultima ha sottolineato come il suo rapporto con Paolo sia coinciso con il lockdown: “Siamo in questa dimensione da febbraio. Io ci sto sprofondando alla grande perché penso che nella vita è bello riscoprirsi bambini”. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi a parlare è stata Eleonora Giorgi che ha confermato di aver creato davvero un bel legame con la ‘nuora’: “Stimo Clizia e ho avuto modo di conoscerla quando Paolo era ancora nella Casa del Grande Fratello. Ci siamo molto rapportate e devo dirti che Clizia è stata la sola persona che è riuscita a regalarmi gioia e spensieratezza in quelle giornate terribili. Quindi è andata così, ho avuto modo di conoscerla molto bene. La sola cosa che balza all’occhio è la sua fanciullezza, ritorna sui suoi passi e ricomincia. E se questo lo fai con l’animo del fanciullo, è la cosa più bella che c’è”. (Continua a leggere dopo la foto)















Parole molto significative che dimostrano una volta di più come le cose stiano andando per il verso giusto tra Paolo e Clizia. E sicuramente presto arriverà anche il matrimonio, anche se nulla è stato ancora deciso. Certo che quel regalo di compleanno non è passato inosservato. Paolo ha regalato alla sua bella un anello prezioso, di grande valore, che la stessa Clizia ha mostrato orgogliosa. (Continua a leggere dopo la foto)









“È un regalo di compleanno, simbolico, ed è una promessa d’amore” ha spiegato la Incorvaia. E poi è stata Eleonora Giorgi a svelare un inedito dettaglio, ovvero che al momento della scelta dell’anello c’era anche lei con il figlio: “Io so che Paolo ha fatto una scelta e io ho la fortuna e l’onore di poter esserne parte. Lui aveva già scelto ma aveva tre opzioni: ‘Quale ti piace di più?’ Era il regalo del suo compleanno, ma è forse qualcosa di più”.

“Promessa mantenuta”. Tra i due vip l’amore va a gonfie vele. E arriva anche l’anello