L’uscita dalla casa senza essere stata eliminata è stata una delle delusioni più grandi per i fan di Elisabetta Gregoraci. Senza dubbio la showgirl è stata una dei pezzi forti del Grande Fratello Vip e, nonostante l’abbandono per poter stare vicino al figlio Nathan Falco, c’è ancora grande interesse a quello che Elisabetta ha fatto vedere dentro la casa. L’ultimo gesto prima di abbandonare i compagni di avventura è stato un bacio in bocca al velino Pierpaolo Pretelli, con il quale c’è stato un continuo tira e molla.

Ma se molti telespettatori hanno apprezzato i modi di fare della presentatrice a qualcuno, invece, non è piaciuto l'atteggiamento di Elisabetta. In particolare il giornalista Alessandro Cecchi Paone, che dopo l'attività di divulgatore scientifico si sta specializzando nel gossip e dintorni, ha espresso tutte le sue perplessità su alcuni comportamenti della Gregoraci. Su Nuovo Tv il noto conduttore tv ha dichiarato: "Non tutte le sue esternazioni mi sono piaciute".















Nel dettaglio Cecchi Paone punta il dito su un aspetto del comportamento di Elisabetta Gregoraci nella casa: "Troppa intimità messa in pubblico". Insomma la sua liason con Pretelli non è passata inosservata, ma secondo il giornalista in alcuni frangenti è stato superato il limite. Poi c'è chi, come una spettatrice del GF che ha scritto alla posta di Cecchi Paone, boccia senza appello la showgirl: "Ha perso mille punti. Il GF Vip ha rovinato la sua immagine, sempre al centro di mille liti".















La verità è che Elisabetta è stata spesso al centro delle critiche, ma quasi mai le ha alimentate o provocate. E, a dirla tutta, a mancare di signorilità spesso sono stati i suoi ex che l'hanno attaccata ricordando aneddoti poco piacevoli sul suo conto. Alla fine delle sue osservazioni, comunque, Alessandro Cecchi Paone smorza i toni delle sue critiche e ammette: "Il GF Vip funziona quando apre le porte inattese del vissuto di un personaggio. Quando succede di solito se ne esce dalla casa arricchiti oppure no. Di solito si viene perdonati. E lei se lo merita".









Sicuramente Elisabetta ha mostrato lati inediti del suo carattere, si è messa in gioco, non ha mascherato quasi nulla. In questo, anche se qualche sua uscita può non essere piaciuta, ha davvero conquistato tutti. Poi la sua storia con Pierpaolo Pretelli ha fatto sognare tanti. La stessa showgirl, chiamata a trascorrere la notte nel Cucurio con il modello aveva ammesso: “Sono proprio contenta di aver fatto questo cucurio con te, perché ci ha riavvicinati in maniera forte… Alfonso ci aveva visto lungo e aveva ragione…”.

