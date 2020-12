Dopo un inizio di percorso molto difficile, Adua Del Vesco è riuscita a conquistare il pubblico del ‘Grande Fratello Vip’. Non a caso è attualmente non solo all’interno della Casa, ma è considerata una delle più amate. E chissà che a sorpresa non potrà anche stupire ancora e vincere l’edizione del programma. Vi ricorderete che inizialmente, soprattutto nei primi giorni del reality show, erano uscite fuori news molto negative sul suo passato condiviso con Massimiliano Morra.

Poi era avvenuto anche l’atteso incontro con Gabriel Garko, il quale aveva deciso di fare coming out davanti alle telecamere del ‘GF Vip’. Le vicende legate al cosiddetto ‘AresGate’ e ad una presunta setta nel mondo dello spettacolo sono state grandi protagoniste per lungo tempo. E adesso la giovane Rosalinda è finita nuovamente nel mirino. Un attacco durissimo che arriva dall’esterno della Casa più spiata d’Italia. Ad andarle contro un’ex collega, scopriamo di cosa si tratta. (Continua dopo la foto)















In una lunga lettera inviata al settimanale ‘DiPiù’, l’ex collega Raffaella Di Caprio ha riferito di aver lavorato per moltissimi anni con la gieffina. E non ha accettato quelle parole sull’AresGate: “Hai fatto del male a me e a tutte le persone con cui hai lavorato, raccontando che la tua vita sarebbe stata nelle mani delle sette sataniche. Mi sono chiesta cosa ti abbia spinto a raccontare certe fantasie così estreme, infamanti e lontane da qualsiasi realtà che tu abbia realmente vissuto”. (Continua dopo la foto)















Poi ha lanciato una frecciatina, infatti la Di Caprio ritiene che la Cannavò si sia comportata in questa maniera perché nessuno parlava di lei: “Mi chiedo quindi se il tuo sfogo sia dovuto al deserto che, purtroppo, ti si è creato intorno. Hai deciso di escludermi dalla tua vita bloccandomi sul cellulare e sui social network. E ho sofferto quando hai deciso di farlo”. Di tutto questo si parlerà nella prossima puntata? Siamo certi che Alfonso Signorini vorrà fare ulteriore chiarezza sulla vicenda. (Continua dopo la foto)









Nella penultima puntata in diretta del ‘GF Vip’, erano esplose polemiche su Adua Del Vesco per presunti aiutini dall’estero. Infatti, si è assistito ad un episodio simile a quello “spagnolo”: dal Brasile infatti sono arrivate decine e decine di persone che hanno iniziato a creare account sul sito Mediaset per salvare Rosalinda dal televoto settimanale, così da “proteggere” sia lei che l’amica del cuore Dayane Mello.

“Quella signora lì…”. Amici, la rivelazione bomba di Maria De Filippi su Arisa