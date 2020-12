Nella giornata di sabato 12 dicembre è andata in onda una nuova puntata di ‘Amici 20’, condotta da Maria De Filippi. Si è partiti innanzitutto con l’emozionante voce di Giordana Angi, ospite del talent show, che ha incantato tutti portando il suo nuovo brano. Si sono poi verificato episodi sicuramente poco piacevoli, come l’eliminazione dal programma del ballerino Riccardo e della cantante Letizia. E quest’ultima non ha ovviamente reagito affatto bene di fronte alla sconfitta.

La ragazza, che faceva parte della compagine capitanata dall’insegnante di canto Arisa, è stata messa in sfida dall’ormai rivale della cantante, Rudy Zerbi, con il quale ha avuto molte discussioni nelle precedenti puntate. Letizia ha quindi sfidato Enula e il giudice Charlie Rapino, intervenuto per l’occasione per giudicare le performance canore, ha preferito la sfidante. La reazione della perdente è stata commovente, infatti è scoppiata a piangere. Ed ecco che è arrivata la rivelazione bomba di Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)















La cantante lirica, che non ha potuto proseguire il suo percorso nell’ambita scuola, non ha retto all’emozione e le lacrime sono scese copiose sul suo viso. A quel punto, la padrona di casa ha svelato un retroscena clamoroso su Arisa, che in passato non è riuscita ad approdare al talent show. Ebbene sì, nonostante le sue doti artistiche oggi le conosciamo tutti perfettamente, c’è stato qualcuno che invece non gradiva l’artista e aveva deciso di non farle passare il casting. Incredibile, ma vero. (Continua dopo la foto)















La De Filippi, indicando proprio Arisa seduta al banco degli insegnanti, ha affermato: “Quella signora venne a fare il provino ad Amici. E qualcuno non la fece entrare perché decise che non era telegenica. Non è che si è arresa perché non la fecero entrare ad Amici”. Quindi, Maria ha voluto così tirar su di morale l’eliminata Letizia. Anche se nella vita ci sono dei fallimenti, ha fatto capire che non è finita qui. Non a caso Arisa sta facendo una carriera ricca di successi pazzeschi. (Continua dopo la foto)









In passato era stata Arisa a spendere belle parole nei confronti di Maria: “Non ha bisogno della forza per farsi rispettare, ha un gran carisma. Tu la stimi e la rispetti perché se lo merita. Mi sento molto orgogliosa del fatto che mi abbia affidato i suoi ragazzi, sapendo quanto tiene a loro. Maria mi piacerebbe che mi volesse un po’ di bene perché io gliene voglio tanto”.

