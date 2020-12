“Ecco la prova”. Selvaggia Roma sbugiardata dall’ex Lenticchio dopo il GF Vip

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, i tempi d’oro sono ufficialmente finiti. Un amore che sembrava essere destinato a durare per sempre, quello tra i due concorrenti di Temptation Island, che proprio davanti al celebre falò del reality sigillavano le loro reciproche promesse. Ma il tempo, così come cura alcune ferita, così ne apre di nuove. Tra i due non scorre più buon sangue. Ed esistono le prove.

Non fanno altro che lanciarsi frecciatine con i social come campo di battaglia. Nonostante siano passati diversi anni, pare sia rimasto ancora qualcosa di irrisolto. Rancori? Amarezza? Con dati alla mano, schiaccianti a tutti i fan della celebre coppia, Francesco Chiofalo continua a stuzzicare l'ex fidanzata, passando anche da canali indiretti, come quello di Twitter. Quale occasione migliore vedere Selvaggia Roma definitivamente eliminata dal Grande Fratello.















Molti credevano che sarebbe arrivata alla fine e invece Selvaggia Roma è stata eliminata dal gioco tra Vip. Ma la sua permanenza in casa ha dato modo all'influencer di fare conoscere aspetti della vita privata, che solo un ex fiamma può confermare o meno. Francesco Chiofalo non poteva restare in silenzio di fronte alle ultime dichiarazioni di Selvaggia e così ha deciso di parlare sul canale social.















Sicuramente il rapporto tra Selvaggia e il padre rappresenta l'argomento principale su cui molti hanno provato a saperne di più, anche stimolati da alcune dichiarazioni fornite dalla stessa ormai ex gieffina. Infatti secondo quanto dichiarato da Selvaggia, il papà sembra essere una figura assente da molto tempo. E chi meglio di un ex fidanzato può confermare tutto?









Così “Lenticchio ha rotto il silenzio sui social, cercando di provare tutte le menzogne raccontate da Selvaggia durante la sua permanenza nel reality, non solo sul rapporto con il padre ma anche in merito alle condizioni di povertà in cui l’ex gieffina sarebbe cresciuta. E per farlo avrebbe fornito delle prove. Francesco ha postato una foto di Selvaggia in compagnia del padre. Il dettaglio dei denti della Roma proverebbe che i due si sono visti di recente: “Quindi come avete visto da queste prove piuttosto schiaccianti, la ragazza non è stata abbandonata dal padre da quando aveva 15 anni. Non è vero che il padre non lo vede più da quando ha 15 anni. Lei lo può sempre vedere, ha tranquillamente il suo numero di telefono. Se non ci si vede è perché a lei non va”.

