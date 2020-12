Ogni settimana un successo per The Voice Senior, il talent show di Rai Uno condotto da Antonella Clerici con una giuria d’eccezione composta da Albano Carrisi e la figlia Jasmine, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Nella sfida degli ascolti Antonella Clerici ha vinto contro il Grande Fratello Vip portando a casa un’altra vittoria per la Rai.

Antonella Clerici e i suoi giudici hanno tenuto compagnia a 4 milioni e 335 mila 631 telespettatori, con una share pari al 19%. Il programma è in crescita rispetto alla scorsa settimana. In calo rispetto allo scorso venerdì, invece, il Grande Fratello Vip 5 con 3 milioni 184 mila 448 spettatori con il 17,27% di share.















Tra le protagoniste di questa edizione c'è Viviana Stucchi. La cantante nata a Bernareggio è tornata su un palco dopo 56 anni. Da bambina si era fatta conoscere all'epoca dello Zecchino d'Oro quando si distinse nell'esibizione del "Pulcino ballerino". Con tre "poltrone girate" su quattro aveva conquistato Clementino, Loredana Bertè, la coppia Al Bano e Jasmine Carrisi.















Viviana ha confermato le sue doti canore che già aveva esibito tanti anni fa durante lo Zecchino d'oro, il festival canoro televisivo per bimbi più famoso d'Italia, proponendo come brano da eseguire per l'accesso nel nuovo talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici, il successo di Elettra Lamborghini, Musica (e il resto scompare). Disinvolta e sicura dei mezzi, Viviana, nata a Bernareggio, entra nella squadra di Clementino che l'ha lusingata anche dopo la performance, con un duetto un po' particolare sulle note del "Pulcino ballerino", in una versione rivisitata dal rapper napoletano.









Tuttavia Viviana Stucchi è stata eliminata e non è riuscita arriva alla semifinale. L’artista nota per aver cantato “Il pulcino ballerino” allo Zecchino d’Oro è tra gli eliminati del talent over 60 condotto da Antonella Clerici. Aveva sorpreso tutti durante l’esibizione portando sul palco il successo di Elettra Lamborghini ed era stata scelta dai coach, per poi finire nella squadra di Clementino. Come lui, anche gli altri giudici, i Carrisi, Loredana Bertè e Gigi D’Alessio hanno dovuto rinunciare a tre dei membri della squadra che avevano composto.

