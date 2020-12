Nonostante se ne parli moltissimo anche sul web, per il ‘Grande Fratello Vip’ è arrivata un’altra bruttissima notizia. Alfonso Signorini sperava che la puntata di venerdì 11 dicembre potesse raggiungere risultati strabilianti, invece non è stato così. Per il padrone di casa un’altra battuta d’arresto non da poco, che avrà appreso molto male. La concorrenza può esultare, visto che la Rai sta tenendo botta al reality show, anzi, ci sono dei veri e propri successoni inaspettati alla vigilia.

Per quanto riguarda gli ascolti di ieri, il 'GF Vip' è risultato essere ancora in calo, infatti si è fermato a 3 milioni 184.448 spettatori. Lo share è stato pari al 17,27%. Eppure l'attesa per l'eliminazione di un nuovo concorrente, che ha visto l'uscita di scena di Selvaggia Roma, e l'arrivo dei vipponi Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini, sembrava potesse garantire altri risultati. Ma andiamo a vedere qual è stato il programma che ha battuto sonoramente il reality.















Rai 1 con il suo seguitissimo 'The Voice Senior' presentato dalla conduttrice Antonella Clerici ha totalizzato 4 milioni 335.631 telespettatori, con lo share arrivato al 19%. Per quanto riguarda gli altri canali, 'Fratelli di Crozza' su Nove ha ottenuto 1.522.150 spettatori; 'Freedom-Oltre il confine' su Italia 1 1.266.532; su Rai 2 1.239.581 per il film 'Troppa grazia' con gli attori Elio Germano e Alba Rohrwacher. Su Rete 4 'Quarto grado' è stato visto da 1.127.328 persone.















Si segnalano grandiosi risultati per Real Time. L'esordio della coppia composta da Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, i quali hanno presentato 'Junior Bake Off', è stato guardato da oltre 525 mila spettatori con l'1,9% di share. Al 3,1% lo share per il target donne dai 15 ai 54 anni. Tornando a 'The Voice Senior', protagonista della terza puntata del programma di Antonella Clerici è stata Giovanna Marinuzzi, che si è esibita, ma la sua esibizione non è stata apprezzata dai giudici del programma.









La concorrente ha cantato una versione di ‘Non c’è niente da capire’, la canzone che in passato le dedicò De Gregori. “Ho scelto questo brano perché al tempo Francesco De Gregori me l’aveva dedicata. Ho pensato di farla in stile bossa nova perché pensavo fosse la cosa migliore”. Poi le scuse dei giudici per non aver compreso il suo valore. Ma purtroppo per lei l’avventura si è fermata lì.

