Ha raggiunto 252mila euro Massimo Cannoletta, il campione dell’Eredità che sta battendo ogni record all’interno del programma condotto da Flavio Insinna. Cannoletta è un divulgatore in campo storico e artistico e ha tutte le carte in regola per far parte del mondo della televisione. Ha fatto due volte il giro del mondo per lavoro e l’ha raccontato con la frustrazione di chi da mesi, come tutta l’Italia, non può avvicinarsi a un aeroporto senza avere l’ansia dei controlli anti Covid.

Nella puntata di venerdì 11 dicembre non è riuscito a indovinare la parola con la quale avrebbe aggiunto altri 40mila euro al montepremi che ha già conquistato. Il campione ha sbagliato la scelta della parola individuando in “folla” quella che avrebbe unito le altre, ossia figura, scelta, curiosi, moneta e seguire. La risposta esatta era invece “contorno” e così Massimo Cannoletta deve tornare sabato 12 dicembre 2020 per ritentare la sorte. (Continua dopo la foto)















Tuttavia ha fatto abbastanza scalpore una particolare richiesta che Massimo Cannoletta ha fatto a Flavio Insinna: portare in trasmissione Cal, la sua gatta, visto che è lei che a casa sortirebbe l’effetto propizio alla vittoria. “Da casa è tutto più facile e ho iniziato a fare dei confronti. Perché da casa le azzecco e qui no? Io lì ho la gatta addosso e vorrei chiedere il permesso di portarla qui”, ha dichiarato il campione. (Continua dopo la foto)















Durante la sua permanenza all’Eredità un suo gesto clamoroso ha fatto molto discutere. Ha rinunciato a vincere 180mila euro: “So la risposta, però stasera il “triello” se lo merita lui, quindi gli rimando tutto indietro”, ha detto rivolgendosi all’avversario Tommaso, che fino a quel momento non aveva sbagliato un colpo, e si era fermato. (Continua dopo la foto)









Commentando la sua decisione ha detto: “Tommaso è una persona preparatissima e ha risposto a tutte le domande. Mi sembrava quindi giusto cedergli il gioco. Sono stato altre volte nella sua situazione, e con serenità più assoluta, consapevole che rinunciavo a giocarmi 180mila euro, gli ho ceduto la vittoria. Lo rifarei, volevo che si sapesse ufficialmente che questo signore era stato bravissimo, e quindi era giusto che andasse lui alla ghigliottina”.

