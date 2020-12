La puntata numero 25 del ‘Grande Fratello Vip’ è stata incandescente. Scontri, battibecchi, punzecchiature ci sono stati tra i vari protagonisti del reality show di Alfonso Signorini. Durante la diretta è avvenuta anche una confessione inaspettata di Pupo, il quale ha affermato di essersi infatuato di un uomo negli anni Ottanta. Ha fatto questa sua rivelazione, mentre si stava discutendo del rapporto creatosi tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini e della lettera di Cristiano Malgioglio.

Ci sono anche stati gli ingressi di nuovi concorrenti, infatti hanno varcato la porta rossa Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. L’arrivo dell’ex tronista del programma ‘Uomini e Donne’ ha scombussolato la tranquillità della Casa. Lei e Zorzi hanno infatti avuto problemi in passato, in particolare quando l’influencer 25enne prese in giro un anno fa la ragazza, che alla ‘Milano Fashion Week’ si atteggiava un po’ troppo. Ma è dopo la diretta che è successo di tutto. (Continua dopo la foto)















Tommaso si è infuriato del fatto che la giovane abbia tirato in ballo nuovamente quella questione, visto che lui ha sempre ironizzato sui social network. La sua furia ha raggiunto momenti incredibili, infatti si è lasciato andare a dichiarazioni dure: “Sono da novanta giorni in questa casa, non ho mai perso la calma e arrivi tu fresca fresca, vestita come una pignatta a rompermi i co..i. Ma poi sei te che sei qua a rompere, io stavo fumando. Ciao, sono un leone chiuso nel bagagliaio di una Panda”. (Continua dopo la foto)















Poi è esploso definitivamente, minacciando di abbandonare la trasmissione: “Non ce la posso fare. Me ne vado. Hanno voluto lei? Allora se la tenessero al mio posto”. L’attacco sferzante sarebbe dunque stato lanciato nei confronti degli autori del ‘GF Vip’, che hanno scelto di far entrare la Lorenzini. Successivamente si è recato nel confessionale ed è uscito in modo più sereno. Ma non ha voluto parlare con nessuno, ovviamente nemmeno con Sonia, che si trovava nelle vicinanze. (Continua dopo la foto)









Sonia aveva replicato così agli attacchi di Tommaso: “Non lo decidi tu chi entra e chi esce, lo sai questo? Se sono venuta un motivo ci sarà. Poi alla fine ricordati di un gesto brutto che hai fatto nei confronti di una donna. Sapessi quanto mi hai frantumato il cac***o. Tu hai detto ‘hanno liberato il circo’, mi hai provocata. Sei abituato che la gente non ti risponde, ma non me non attacca”.

Cristiano Malgioglio in lacrime. Il crollo in diretta, al GF Vip: tutti commossi dopo quella confessione