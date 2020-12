Elisabetta Gregoraci in total black nello studio del GF Vip. Ma le scarpe sono la vera “novità”: il prezzo

La prima volta di Elisabetta Gregoraci in studio, al GF Vip. La conduttrice e showgirl calabrese, che ha deciso di uscire dal reality per trascorrere le feste di Natale con il figlio Nathan Falco, è stata protagonista anche nella diretta di venerdì 11 dicembre 2020. Come era prevedibile, Alfonso Signorini ha fatto in modo che avesse un confronto, anche se a distanza, con il suo “amico speciale” della Casa, Pierpaolo Pretelli.

Amico con cui l'idillio sembra proprio essere finito a soli quattro giorni dall'addio di Elisabetta al GF Vip. Nel corso della puntata gli altri concorrenti hanno affermato che il modello sarebbe "rinato" dopo l'uscita della Gregoraci e anche lui ha ammesso che è così. "Allora prima hai fatto la vittima", ha commentato lei scatenando la reazione di Pierpaolo.















"Ad oggi sono più lucido e vedo le cose per quelle che sono, cosa dovrei fare? Ero condizionato dalla tua presenza, nelle ultime settimane. Ad oggi tu mi dici che voglio fare la vittima, ma io sono stato chiaro dall'inizio. Tu eri molto confusa. Non sei mai stata chiara", la replica di lui che si è già avvicinato a Giulia Salemi.















A quanto pare quindi per i Gregorelli, come li avevano soprannominati i fan, non ci sarà l'ormai famosa cena che in tanti speravano avrebbe fatto scoccare la scintilla. Ma se alla luce dei nuovi fatti il rapporto fra la Gregoraci e Pretelli si è dimostrato un fuoco di paglia, la certezza è che anche in studio Eli ha dato il meglio di sé in fatto di look. Lo ha mostrato anche nelle sue Storie.











Ha indossato un abito corto nero e accollato, con inserti in pizzo vedo non vedo e ruches tridimensionali su spalle e braccia. Anche questo firmato dalla stilista italiana Elisabetta Franchi, una delle preferite della showgirl che in moltissime puntate dell’edizione del GF Vip ha sfoggiato le sue creazioni. Il prezzo? 469 euro. Ai piedi, invece, anziché i soliti sandali in pelle metallic firmati Prada o Aquazzura, il cui costo super i 600 euro, un paio di stivaletti a effetto calzino in tessuto tecnico elasticizzato del marchio Gioselin che costano “solo” 120 euro.

