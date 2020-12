Cristiano Malgioglio in lacrime. Il crollo in diretta, al GF Vip: tutti commossi dopo quella confessione

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio ha approfondito con Alfonso Signorini il motivo per cui vive con grande tristezza il periodo natalizio. Tutto risale a 26 anni fa quando ha avuto un lutto che ha sconvolto la sua vita: si tratta della morte della mamma Carla che ha completamente cambiato il suo modo di vedere il Natale: “Da quando è morta mia madre, ho sempre rifiutato il Natale. Il 10 dicembre parto sempre in qualche parte del mondo. Non mangio una fetta di panettone da 26 anni. Tutto mi sembra così triste, eppure il Natale è una festa bellissima”.

“Mia madre è sempre stata bellissima, è sempre stata il mio pilastro – ha detto Cristiano Malgioglio -. Stava preparando il suo 80esimo compleanno, aveva invitato tutte le sue sorelle, doveva venire a Milano, era molto felice. Io mi trovavo a Palermo per un concerto. E quando mia madre è venuta a mancare, quel giorno lei non voleva lavarsi. Mi disse di no, si vergogna. L’avevo bagnata e asciugata, era bellissima. Mi chiamò la sera e mi chiese se avessi mangiato. Il giorno dopo il mio spettacolo, in aeroporto si avvicinano due poliziotti e mi dicono ‘non prenda l’aereo a Milano, vada a casa’. Non voglio più vedere l’aeroporto di Palermo, da quel giorno”.(Continua dopo la foto)















Un momento davvero triste e particolarmente toccante questo ricordo della mamma di Cristiano Malgioglio che ha fatto commuovere sia i concorrenti in casa che tutti gli ospiti in studio. Cristiano Malgioglio ha raccontato gli ultimi giorni di vita della madre, che lui ha vissuto a distanza e ha confessato che il giorno di Natale ricorderà la madre indossando un suo vestito che lui stesso le aveva regalato. (Continua dopo la foto)















Dopo il toccante racconto in confessionale, Malgioglio ha ricevuto la bella sorpresa di Iva Zanicchi, collegata da casa in diretta. La cantante nelle scorse settimane era stata ricoverata dopo aver contratto il coronavirus: “Ho rischiato di andarmene, ma la Befana la voglio fare!”, ha detto la famosa cantante. (Continua dopo la foto)









Poi si è rivolta a Cristiano dicendo: “Io non ti voglio vedere triste, sai quello che mi è successo, ma voi mi avete fatto tanta compagnia quando stavo male. Cristiano tu sei perfetto per stare nella Casa, sei pieno di allegria ed è il posto giusto per te in questo momento”.

