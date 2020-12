“Un calcio in c***!”. Patrizia De Blanck fuori controllo al GF Vip: gli ‘sbrocca’ in diretta

Puntata super movimentata l’ultima del GF Vip. Tra le lacrime di Cristiano Malgioglio, il faccia a faccia tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, l’ingresso di tre nuovi vipponi e l’uscita di scena di Selvaggia Roma non è mancato uno show di Patrizia De Blanck. La contessa, uscita dal reality già qualche settimana fa, è tornata nella Casa per un confronto con Stefania Orlando.

Nel corso della scorsa diretta Patrizia aveva attaccato duramente la showgirl. Anzi, è proprio esplosa in studio: si è anche alzata dalla sedia e urlato “Falsa” e “Bugiarda”. Venerdì sera, dopo la clip riassuntiva della settimana difficile della Orlando, crollata dopo le critiche di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, Alfonso Signorini l’ha fatta andare nella glass room, dove si è trovata di fronte Patrizia. (Continua dopo la foto)















Una Patrizia decisamente meno dura e aggressiva rispetto a quella vista la scorsa puntata: “Ora che ho visto le tue lacrime mi sono commossa. Ti ho detto che eri falsa e bugiarda, e avevo le mie motivazioni. Vedo che sei una grandissima giocatrice. Non so se sei falsa e bugiarda nella vita perché ti conosco poco. Però qui stai giocando”. Stefania ha assicurato che la sua stima nei confronti dalla contessa è rimasta inalterata, spiegando che la loro lite è nata semplicemente da un malinteso sulle nomination. (Continua dopo la foto)















Altro che lite, dunque, ma la contessa ha finito col discutere con gli opinionisti. Soprattutto con Pupo dopo che Antonella Elia è apparsa contrariata di fronte a un confronto che le è parso più che altro una “sviolinata”. Il cantante l’ha accusata di aver esagerato nelle critiche contro Stefania e la contessa ha perso le staffe. (Continua dopo foto)











“Non mi mettete parole in bocca che non ho detto. Hanno pure detto che l’ho chiamata p…a, non è vero. Non l’ho mai detto. Pupo, vengo lì e ti tiro un calcio in c…o”, ha tuonato Patrizia De Blanck gelando Signorini. La contessa e Stefania Orlando si sono poi salutate teneramente, mentre in studio Pupo ha continuato a esprimere perplessità: “Che tristezza…”.

“Ma dici sul serio?”. Pierpaolo Pretelli, reazione ‘choc’. Elisabetta Gregoraci asfaltata, finisce malissimo

fbq('track', 'Gossip');