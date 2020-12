Al GF Vip l’arrivo di Sonia Lorenzini è stato forse il più turbolento di tutti. L’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, entrata nella Casa insieme a Samantha De Grenet e Filippo Nardi, ha subito attirato l’attenzione con i suoi modi determinati e sicuri. E lasciato il segno. Dopo uno sketch con Cristiano Malgioglio, che non aveva idea di chi fosse, in salone è arrivato Tommaso Zorzi, che invece la conosce molto bene, e sono state subito scintille.

Ma niente in confronto a quello che è successo dopo la diretta, nella notte. L’influencer milanese non ha preso benissimo questa new entry nella Casa: con la 31enne ci sono stati dei dissapori in passato, ma il battibecco avvenuto in puntata è sfociato in una vera e propria litigata scoppiata in piena notte dove Tommaso ha accusato Sonia di aver sfruttato la loro antipatia per partecipare al programma di Canale 5. E lei è sbottata. (Continua dopo la foto)















“Non lo decidi tu chi entra e chi esce, lo sai questo? Se sono venuta un motivo ci sarà – la replica di Sonia – Poi alla fine ricordati di un gesto brutto che hai fatto nei confronti di una donna. Sapessi quanto mi hai frantumato il cac***o. Tu hai detto ‘hanno liberato il circo’, mi hai provocata. Sei abituato che la gente non ti risponde, ma non me non attacca”. (Continua dopo la foto)















E poi: “Sei un bugiardo devi raccontare come sono andate le cose. Tu mi conoscevi perché avevamo passato una serata tutti insieme in allegria. Poi mi hai presa in giro in alcune tue storie, con tanto di nome e cognome. Il caso ha voluto che la settimana dopo ci siamo trovati ad un evento, hai salutato tutti gli amici in comune, sei arrivato a me e hai finto di non conoscermi. Se mi prendi in giro abbi il coraggio di salutarmi. Poi in un programma hai fatto il verso del vomito dopo aver visto una mia foto. Ti sembra bello?”. (Continua dopo le foto e post)









Sonia Lorenzini contro Tommaso Zorzi #GFVIP pic.twitter.com/SB3q1Wy3US — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 12, 2020

“Sono qui da 90 giorni, sono esaurito e tu sei venuta qui fresca vestita da pignatta” TOMMASO MI TREMA IL CULO #GFVIP pic.twitter.com/5M8Zkga7Bi — sophia ☂︎ 40,5% (@lvpinsb) December 12, 2020



Tommaso Zorzi a quel punto le ha chiesto di ignorarlo e di non parlargli, ma dopo che si è allontanato è stato lui a lamentarsi: “Mi fa orrore questa cosa. Ma come si permette questa qui a venire al GF Vip per dirmi certe cose? Se aveva un problema e le dava così fastidio ha avuto 8 mesi per dirmi tutto. Ora non voglio parlare con nessuno, lasciatemi un po’ da solo che devo pensare. Sono un leone chiuso nel bagagliaio di una Panda. Non ce la posso fare, mamma mia cosa mi hanno combinato. Se vuole il teatrino io le dò anche quello”. E questo è solo l’inizio…

