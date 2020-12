È arrivato il momento di scoprire chi tra Selvaggia Roma, Stefania Orlando, Giacomo Urtis e Andrea Zelletta potrà continuare questa meravigliosa avventura. Purtroppo uno di loro, questa sera stessa dovrà uscire per sempre dalla Porta Rossa lasciandosi alle spalle un percorso emozionante.

I quattro vip sono pronti a scoprire il proprio destino e in piedi, davanti ai loro compagni d’avventura attendono il tanto e temuto verdetto. Alfonso Signorini apre il collegamento con la casa dove la tensione si taglia a fette: “Una domanda secca a tutti e quattro, e il Grande Fratello vi chiede di essere sinceri. Dovrete dirmi chi di voi quattro non merita di non rimanere nella Casa”, domanda Alfonso. (Continua a leggere dopo la foto)















“Ovviamente Stefania, ci sono state delle incomprensioni”, ammette Giacomo che a sua volta viene scelto dai suoi tre compagni d’avventura. Ma il tempo incombe: “Il primo vip salvo è Stefania”, annuncia Alfonso. Nella Casa la tensione è alle stelle e per uno di loro l’avventura sta per terminare. Così il momento è arrivato e Alfonso chiede ai tre inquilini di alzarsi in piedi davanti ai propri compagni d’avventura. “Il pubblico ha deciso che il secondo vip salvo è Andrea”, annuncia il presentatore. (Continua a leggere dopo la foto)















Alfonso Signorini legge il contenuto della busta: “Il pubblico ha deciso che il vip che deve abbandonare la casa è Selvaggia”. Dopo l’eliminazione è arrivata la reazione di Eliana Michelazzo, sua ex amica: “Quando pensi che il tuo tempo passato col CoronaVirus è durato più del tuo tempo dentro la casa… Ti dico solo che t’apinderc**o. Ebbene sì, si dice così“, ha detto la Michelazzo in una Instagram stories ricondivisa dal sito Biccy. (Continua a leggere dopo la foto)









La reazione di Eliana Michelazzo all’uscita di Selvaggia Roma dal #GFVip pic.twitter.com/SjRGyn4Dka — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 12, 2020

Tempo fa Eliana Michelazzo aveva accusato Selvaggia Roma di essere una ladra. “Impara a fermare le tue manine perché sei una ladra. Mi mancano: una borsa di Chanel, portafoglio di Valentino, orecchini Bulgari, ciabatte LV e intimo vario. Dai carabinieri ci son andata io cara Sabrina (Selvaggia è il nome falso) ma le ladre coprono anche il vero nome”.

“Purtroppo è successo…”. Giovanni Ciacci senza pace. Non solo Covid, ora anche l’incidente