“Ma dici sul serio?”. Pierpaolo Pretelli, reazione ‘choc’. Elisabetta Gregoraci asfaltata, finisce malissimo

L’esperienza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip è finita. La showgirl calabrese ha deciso di lasciare la casa dopo l’annuncio di Alfonso Signorini di prolungare il programma fino al febbraio 2021 e così, nella puntata di lunedì 7 dicembre, è uscita per trascorrere le festività col figlio Nathan Falco. Lo aveva annunciato dopo dopo l’annuncio del conduttore e ha tenuto fede alla promessa.

Prima di abbandonare la casa, con grande sorpresa di tutti, Elisabetta aveva baciato l'ex velino di Striscia la Notizia lasciandolo senza parole e scatenando la reazione del web. Da quel momento Pirpaolo Pretelli ha iniziato un nuovo percorso in 'solitaria'. Un percorso apprezzato dagli altri inquilini della casa e dal pubblico del reality show, che non vedono più lo 'spettro' di EliGreg aleggiare intorno all'ex velino di Striscia la Notizia.















E ieri, parlando proprio alla sua 'amica speciale', Pierpaolo si è sfogato: "Adesso mi sono come liberato . […] C'era un condizionamento quando tu eri vicino a me. Ho sofferto e non sono stato bene, adesso mi sono ripreso. Con te sono sempre stato chiaro, tu con me mai. Tu fai la buona, quella che si è sentita tradita, ma di cosa? Veramente non sei mai stata netta nei pensieri".















"Dovevi dirmi 'non c'è trippa per gatti'. – ha detto ancora rivolgendosi a Elisabetta Gregoraci – Io non capivo perché ero imbambolato. Ora sono più lucido perché vedo le cose in maniera più razionale, vedo meglio i battiti sul petto e tutto. Non dire che voglio passare io per vittima, non ci sto. Devi rispettare il mio stato d'animo di ora. Quando eri qui dentro ero condizionato, lo capisci? Tu eri molto confusa, io invece ero chiaro. Mi dicevi che eravamo amici speciali e che volevi tanto baciarmi, non sei mai stata chiara".









Dopo la puntata l’asfaltata di Pier è proseguita con Maria Teresa Ruta: “Mi sono sfogato su di lei, sto meglio. Diciamo che è come se mi sono tolto un peso. – ha detto – Poi a me torna in mente tutto, come gli aerei ‘Roma’, che in realtà è Amore al contrario. Alla fine poi ho capito che lei fuori aveva una persona. Dovevo proprio dire quello che ho detto“.

