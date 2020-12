Non c’è pace per Giovanni Ciacci. Da quindici giorni sta lottando duramente contro il coronavirus e la solitudine che lo sta attanagliando e nelle ultime ore si è verificato anche un altro episodio che lo ha visto vittima. Ha raccontato tutto durante l’appuntamento dell’11 dicembre di ‘Pomeriggio 5’. Le sue incredibili rivelazioni sono state fatte davanti a Barbara D’Urso, rimasta incredula dopo aver ascoltato le sue parole. Alcuni giorni fa si era soffermato sulle sue condizioni di salute.

Il costumista aveva riferito sempre al programma di Carmelita: "Ancora positivo dopo tredici giorni, io non mollo, ma inizia ad essere molto faticoso, nulla rispetto alle persone che hanno gravi sintomi. Penso e prego spesso per tutti i pazienti ricoverati negli ospedali e per tutti quelli che non sono più con noi per colpa di questo orribile virus. Io ancora non ho sintomi, ma la testa inizia a vagare per ore e ore e la solitudine invade ogni angolo libero della mia mente". Ora l'aggiornamento negativo.















Durante il collegamento con la trasmissione di Canale 5, si è mostrato con un cerotto in testa. Inevitabile dunque la domanda della padrona di casa, che gli ha chiesto cosa gli fosse capitato. E poi ha svelato tutto: "Sono al quindicesimo giorno, ho fatto l'ultimo tampone e ieri pomeriggio sono caduto in casa. Ballo io, copio i balletti di Jennifer Lopez, ho preso male le misure e ho sbattuto la testa". Un momentaccio dunque per Ciacci, che spera di potersi mettere tutto alle spalle.















Ora sembra essere arrivata la fase finale della sua malattia.









Ora sembra essere arrivata la fase finale della sua malattia. Infatti, visto che comunque è sembrato abbastanza vispo in trasmissione, probabilmente il periodo duro è ormai svanito e ben presto potrà ristabilirsi perfettamente. Certo, questo incidente in casa non ci voleva proprio, però fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze e ha tranquillizzato tutti i suoi fan.

