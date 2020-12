Nuovo appuntamento, l’ultimo della settimana, di ‘Pomeriggio 5’. Uno degli ospiti di Barbara D’Urso è stato nuovamente il costumista Giovanni Ciacci, che sta vivendo un vero e proprio incubo a causa del coronavirus. Risulta infatti positivo al Covid-19 da ben due settimane e la solitudine lo sta angosciando notevolmente. Ha detto di essersi comunque nuovamente sottoposto al tampone e di aspettare con trepidazione i risultati, che giungeranno sicuramente nelle prossime ore.

La speranza è che si sia finalmente negativizzato per riprendere la vita di prima. E c’è anche stato dell’altro, visto che è stato vittima di un incidente domestico: “Ho anche il cerotto e sono pure caduto. Ho fatto l’ultimo tampone. Sono caduto in casa oggi pomeriggio; io ballo e ho sbattuto la testa contro la porta della camera”. Ma la padrona di casa è rimasta spiazzata da un’altra notizia diventata virale in questi giorni. E in collegamento c’è stata proprio colei che l’ha sorpresa. (Continua dopo la foto)















L’attrice Sandra Milo ha infatti deciso di mettersi in gioco e di spogliarsi completamente dei suoi veli. Ha pubblicato queste foto piccanti, nonostante la veneranda età, su un giornale e questa decisione ha sconvolto Barbarella. L’87enne ha detto in diretta: “Non sono tante le cose che possiamo fare, ma è stato un caso, dovevo fare delle foto con degli abiti, ma erano dei tessuti particolari e fine settembre, un caldo. Me lo sono levato, mi sono messa sul letto e la fotografa si è messa a scattare”. (Continua dopo la foto)















La Milo ha concluso il suo discorso: “Abbiamo iniziato a giocare. Non sono ritoccate, ma per niente, sono naturali. Tra tredici anni avrò 100 anni. Voglio fare il compleanno con te, Barbara”. Nessuno ha criticato il suo gesto, fatta eccezione di Roberta Beta. E Barbara D’Urso ha affermato davanti alle telecamere: “Non me l’aspettavo proprio. Sono pazza di te. Bisogna ridere e se una ad 87 anni si fa delle foto così va bene, rosicate pure”. E Ciacci si è complimentato con l’attrice. (Continua dopo la foto)









Il personaggio tv Giovanni Ciacci ha osannato Sandra Milo: “Ho avuto la fortuna di lavorare con la Milo e io volevo metterla nuda su una copertina ricoperta di gioielli”. I gioielli non ci sono stati, ma il suo gesto ha sicuramente catturato l’attenzione di tutti. A 87 anni è riuscita a stupire tutti ed ha ricevuto anche l’acclamazione televisiva nello studio di Barbara D’Urso.

