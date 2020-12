Nelle ultime ore al ‘Grande Fratello Vip’ c’è stato molto entusiasmo per il sorvolo di diversi aerei, che hanno portato dei messaggi incoraggianti ai concorrenti. In particolare, sono stati Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli i principali protagonisti. E soprattutto questi ultimi due hanno ricevuto un messaggio da parte dei fan, che stanno apprezzando moltissimo la nascita di questa bellissima amicizia. E c’è già chi stava sognando in grande sperando in qualcosa di più.

C’è però un rapporto che sta attirando maggiormente l’attenzione del pubblico da casa. In tanti hanno notato che Stefania Orlando si sta avvicinando sempre più ad un coinquilino. Sicuramente dopo mesi trascorsi insieme è normale che possano nascere legami anche molto importanti, ma in alcuni utenti i dubbi si sono fatti numerosi. A tal punto che è stato costretto a intervenire il marito della conduttrice televisiva per fare chiarezza. Vediamo cosa sta succedendo nella Casa. (Continua dopo la foto)















Si sta infatti osservando un avvicinamento sempre più sospetto tra la Orlando e Andrea Zelletta. La maggior parte dei telespettatori ha capito che sta nascendo un’amicizia molto speciale, allo stesso tempo c’è chi è malizioso e crede che prima o poi possa accadere qualcosa che vada oltre l’essere amici. Non a caso in rete sta spopolando il termine ‘Zellando’. C’è un video che testimonia questo feeling ai massimi livelli, infatti Stefania si è messa dietro il modello e lo ha stretto a sé. (Continua dopo la foto)















Gli utenti di Twitter hanno quindi taggato il marito Simone Gianlorenzi, mettendolo in guardia su ciò che sta succedendo nel reality show. Lo stesso artista ha postato il filmato sul suo profilo, usando un’ironia sferzante: “Cornuto, mazziato e ormai pure single”. Il popolo del web ha gradito la reazione di Simone, che dunque non è affatto preoccupato delle dinamiche che si stanno creando attorno alla sua dolce metà. Precedentemente Gianlorenzi aveva attaccato Patrizia De Blanck. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi, il coniuge della Orlando si è scagliato anche contro le dinamiche del reality di Signorini, sebbene non sia sceso nel dettaglio: “Viperelle, vi ho amate dal primo momento e vi amerò sempre. Grazie per il vostro affetto incondizionato e per quello che state facendo. Entro in modalità detox, pensavo fosse un gioco e che non giocassero così con le persone. Non sto parlando del televoto”.

“Non era mai successo!”. GF Vip, la clamorosa sorpresa per Pierpaolo e Tommaso arriva dal cielo