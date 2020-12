Prima di entrare al Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio aveva commentato con Tv Sorrisi e Canzoni la sua seconda esperienza da concorrente del “Grande Fratello Vip”. La prima volta, nel 2017, fu uno straordinario successo. Ma perché riprovarci? .

“Tutti si sono meravigliati di questa mia follia. Perché ho già fatto splendidi GF, con conduttori a cui voglio bene: un altro da concorrente vip con Ilary Blasi e Alfonso, e tre (“GF” classici, ndr) da opinionista, uno con Alessia Marcuzzi e due con Barbara d’Urso. Non avevo certo bisogno di “visibilità”. Ma quando Signorini mi ha chiamato ho detto di sì per le centinaia di fan e di follower che mi hanno scritto: ‘Cristiano, pensaci tu, alleggerisci!’”. (Continua a leggere dopo la foto)















E così è stato, perché da quando Cristiano Malgioglio è entrato nella casa del Grande Fratello Vip è arrivata una testata di freschezza e allegria. I siparietti tra il paroliere e gli inquilini, in particolare modo quelli con Pierpaolo Pretelli, sono sempre esilaranti. In queste ore, però, la zia Malgy ha mostrato anche un lato del suo carattere che in pochi conoscevano. (Continua a leggere dopo la foto)















Lo ha fatto in occasione dello sfogo di Tommaso Zorzi, abbattuto per l’uscita improvvisa dell’amico Francesco Oppini e parlando con gli altri inquilini delle prossime festività natalizie che trascorreranno all’interno della casa.

“Lo sai, sono 26 anni che non assaggio una fetta di panettone. Se lo assaggerò qui? No, sto con voi ma non festeggio io… Da quando non c’è più mia madre ho rifiutato questa festa, io l’ho cancellata dalla mia vita”, ha detto Cristiano in lacrime. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi ha lasciato 16 anni fa e anche lì io ho dei sensi di colpa. Con lei avevo un rapporto troppo bello, capiva molte cose di me. È morta quando ero a Palermo per un concerto. Ad un certo punto mentre che cantavo si è interrotta la base, – ha ricordato – come se si fosse staccato qualcosa della mia vita. Era bellissima, ed io mi commuovo sempre quando parlo di lei, per me il ricordo è sempre vivo”.

“Non era mai successo!”. GF Vip, la clamorosa sorpresa per Pierpaolo e Tommaso arriva dal cielo