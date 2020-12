Non è certo un provocatore né un polemico a prescindere, ma se deve intervenire certo non si fa pregare. Gianni Sperti, ex ballerino oggi opinionista di Uomini e Donne, ha usato parole molto forti per condannare l’intervento di una dama, Maria Tona, durante un confronto tra due partecipanti alla trasmissione. Maria, che è proprietaria della Tona Clinic che aiuta le donne a scegliere il miglior servizio e trattamento estetico, si è già messa in evidenza per comportamenti simili.

La dama in passato si è frequentata prima con Paolo Gozzi e poi con Biagio Di Maro, e proprio per questo è entrata in competizione con una delle dame più famose del programma, ovvero Gemma Galgani. Nonostante ciò Maria ha sempre speso belle parole per Gemma, evidentemente tra le due c'è una reciproca stima. La dama sta ancora cercando la sua anima gemella, ma forse cerca anche un po' di visibilità e per questo è stata duramente redarguita da Gianni Sperti.















Mentre Claudia ed Enzo stavano discutendo animatamente tra loro e Maria Tona è intervenuta dicendo la sua opinione in merito. A quel punto Gianni Sperti non ha resistito e ha sbottato: "Tu sei una rompico*lioni, parli a microfono spento, vuoi sempre stare al centro dell'attenzione". Parole davvero dure di Gianni che ha voluto così sottolineare non solo la scorrettezza dell'intervento, ma in generale un comportamento che già in altre occasioni lo stesso opinionista aveva notato ed evidenziato.















Sperti non ha evidentemente un'altissima considerazione di Maria e aveva già messo in discussione l'atteggiamento mostrato dalla dama. In un precedente battibecco Gianni Sperti era arrivato a dubitare delle reali intenzioni della dama nella trasmissione: "Non credo sia qui a cercare l'amore, tu cerchi altro". Con ogni probabilità l'opinionista di Uomini e Donne si riferisce al fatto che Maria sta cercando, con la sua presenza nel programma, un modo per farsi pubblicità.









D’altra parte, si sa, la pubblicità è l’anima del commercio e Maria Tona, da brava imprenditrice ha capito che in un contesto del genere anche la sua clinica può avere dei benefici. Un’azienda che si propone di essere il primo servizio in Italia che consente di trovare i migliori esperti di medicina e chirurgia estetica. Non sappiamo se realmente Maria stia giocando in questo senso, ma è chiaro che dopo il rimprovero di Gianni forse la prossima volta, prima di intervenire, ci penserà due o tre volte.

