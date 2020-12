“Ma è davvero lui?”. Gianni Sperti, la foto dal passato è pazzesca. Così ‘conciato’ non l’abbiamo mai visto

Gianni Sperti è uno degli opinionisti storici di Uomini e Donne. Da anni accanto alla mitica Tina Cipollari nello studio di Maria De Filippi, la notorietà è arrivata parecchio tempo prima. I meno giovani, infatti, ricorderanno quando Gianni era un affermato ballerino delle più importanti trasmissioni di Canale 5. Una tra tutte, “Buona Domenica”, dove poi ha conosciuto Paola Barale che nel 1998 è diventata sua moglie.

Nato a Manduria nel 1973, è cresciuto a Pulsano, in provincia di Taranto, e fin da piccolo ha studiato danza a livello professionale. Il suo debuttato in televisione è avvenuto nel lontano 1995, quando prese parte al corpo di ballo di "La sai l'ultima? VIP", prima trasmissione di una lunga serie che ha visto l'attuale opinionista tra i ballerini.















Poi ancora a “Stelle sull’acqua”, il “Il grande bluff” e, come detto, a “Buona Domenica”, dove è rimasto fino alla fine del 2000. È a partire da quegli anni che avviene la svolta lavorativa. Gianni Sperti entra nel cast di Amici poi in quello di Uomini e Donne, dove ancora oggi resta uno dei principali protagonisti insieme alla vulcanica Tina Cipollari.

Nel corso della sua vita Gianni Sperti ha cambiato tantissime volte il look e anche se non lo ha mai confessato si è sottoposto a qualche ritocchino estetico. Quest'estate aveva stupito tutti presentandosi in studio con i capelli biondo platino e degli outfit lontani anni luce da quelli a cui i telespettatori del dating show di Maria De Filippi erano abituati.















"Sono sempre stato così, camaleontico, mi dicono. Ogni tanto devo cambiare, mi annoio a vedere sempre la stessa immagine allo specchio. Ho bisogno di novità, come i traslochi… amo cambiare casa, arredamento, perché mi sembra di iniziare un nuovo capitolo della mia vita", aveva scritto l'opinionista nella caption della foto che mostrava il cambio look.









E sfogliando l’album dei ricordi di Sperti è facile imbattersi in alcuni scatti in cui è praticamente irriconoscibile. Da giovane, infatti, Gianni aveva i capelli lunghi e ricci e portava il pizzetto sottilissimo.

