Il ‘Grande Fratello Vip’ non è fatto unicamente da momenti tristi e da furibonde liti. Certo, nelle scorse ore avevano catalizzato tutta l’attenzione le sfuriate tra Selvaggia Roma e Dayane Mello, con quest’ultima imbufalita per uno scherzo notturno fatto a Pierpalo Pretelli che non le aveva permesso di dormire nel migliore dei modi. L’influencer si era però spazientita di questa predica ed aveva aggredito verbalmente la coinquilina. Ad intervenire ci aveva pensato anche Giulia.

La Salemi aveva infatti ricordato alla modella brasiliana che è da una vita che al ‘GF Vip’ si fanno scherzi e che non si trovano quindi all’interno di un collegio, dove non è possibile divertirsi come vogliono. Nella mattinata di venerdì 11 dicembre, i due gieffini Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli hanno però avuto l’opportunità di ricevere una sorpresa meravigliosa. Un gesto inaspettato, che ha colto di sorpresa anche gli altri concorrenti del reality show. Vediamo di cosa si è trattato. (Continua dopo la foto)















Essendoci state numerose giornate caratterizzate dalla forte pioggia, i vipponi non avevano avvistato alcun aereo in cielo. Ma alcune ore fa ne sono arrivati diversi e il più clamoroso è stato quello dedicato all’insolita coppia Zorzi-Pretelli. Andrea Zelletta e Stefania Orlando sono stati i primi a guardare su per provare a leggere tutti i messaggi. Quando è arrivato questo velivolo speciale per i due giovani, è stato proprio il modello originario di Taranto a leggere ad alta voce. (Continua dopo la foto)















Questo il contenuto del messaggio: “Notizia shock, Zorzelli top col cuore TZ&PP”. Una dedica bellissima, accolta favorevolmente dai diretti interessati. Subito dopo il passaggio dell’aereo, è scattato un abbraccio tra i due gieffini, i quali hanno commentato: “Questa ci è nuova”. E la Orlando ha aggiunto: “Una nuova coppia”. Dunque, il legame creatosi tra Pierpaolo e Tommaso sta entusiasmando il pubblico da casa. C’è chi sogna di più, ma tra di loro c’è solo una splendida amicizia. (Continua dopo la foto)









Dopo la sua esperienza al ‘GF Vip’, ha parlato per la prima volta in televisione Elisabetta Gregoraci, che si è soffermata su Flavio Briatore: “Mi ha detto che sono stata coraggiosa. A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni”. E ha poi detto di essere felicissima di aver rivisto il figlio Nathan Falco.

