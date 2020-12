Molto spesso i concorrenti del Grande Fratello Vip si lasciano andare a dichiarazioni e sfoghi che fanno discutere. A volte sono storie di amore, altre volte, però vengono raccontati fatti ed episodi che appartengono alla sfera privata e intima dei vip. È forse una conseguenza inevitabile del fatto di essere rinchiusi per tanto tempo in un luogo con altre persone, un modo per condividere emozioni e creare dei legami nella casa.

Recentemente è stata Giulia Salemi a lasciarsi andare e raccontare degli episodi che l’hanno sconvolta e fatta soffrire. La modella ed influencer, che è entrata da poco e ha subito iniziato a flirtare con Pierpaolo Pretelli, complice anche l’abbandono di Elisabetta Gregoraci, ha parlato in particolar modo della separazione dei genitori. Un fatto che ha messo in crisi non solo l’unità familiare, ma anche la stabilità emotiva e psicologica di Giulia. Una separazione davvero complicata e per nulla amichevole. (Continua a leggere dopo la foto)















Giulia si è dapprima confidata con Dayane Mello e poi ha ‘vuotato il sacco’ in confessionale. “I miei genitori – ha raccontato la Salemi – si sono denunciati a vicenda. Mi sono ritrovata prima io stessa a 16 anni a denunciare mia madre e poi a farlo con mio padre”. Una dichiarazione davvero choc, un grande dolore acuito da un gesto estremo come può essere denunciare i propri cari. Parlando con Dayane la modella di origini persiane ha svelato di aver preso dal padre il lato gioioso, mentre la madre le ha trasmesso la sua determinazione. (Continua a leggere dopo la foto)















Poi è iniziato il racconto di quanto avvenuto a 16 anni, la separazione e l’obbligo di prendere una posizione: “Nel momento in cui ho iniziato a prendere una posizione poi non ho più avuto via di scampo. Quando hai la responsabilità di buttare in mezzo alla strada uno dei tuoi genitori ti ritrovi spiazzato e senza scelta. Non ero pienamente cosciente delle mie azioni. Seguivo quel che in qualche modo mi veniva detto e chiesto e nella mia testa andava bene così”. (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo l’angoscia di dover testimoniare contro i propri genitori Giulia ha comunque affermato di aver trovato una sorta di equilibrio sia col padre che con la madre. “Ormai è inutile piangere sul latte versato” le parole dell’influencer. Infine è arrivato anche un ringraziamento inatteso: “Grazie al Grande Fratello di due anni fa, ho ritrovato un rapporto con mio padre che non avevo mai avuto. Sono felice perchè ha capito che io anche se sto crescendo ho bisogno della figura paterna. Ha iniziato a lottare per me”.

“Sdraiati sul pavimento…”. GF Vip, Pierpaolo Pretelli beccato nella notte con Giulia Salemi. Tutti increduli, pubblico inferocito