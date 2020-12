Si aggiungono sempre più concorrenti al Grande Fratello Vip. Dopo l’ingresso di Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio, sarà la volta di Filippo Nardi, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet. Ritirati dal gioco, invece, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini.

Giacomo Urtis, Andrea Zelletta, Stefania Orlando e Selvaggia Roma sono i quattro nominati della venticinquesima puntata del GFVip 5, andata in onda lunedì 7 dicembre. Il televoto "Chi vuoi salvare?" è eliminatorio e venerdì 11 dicembre il meno preferito uscirà definitivamente dalla casa. Cristiano Malgioglio, la zia Malgy, è diventato ufficialmente nuovo inquilino durante la scorsa puntata e in queste ore si è lasciato andare a un racconto molto toccante della sua vita.















I vipponi hanno sottoposto Malgioglio a un'intervista e il cantautore ha rivelato alcuni lati privati e divertenti aneddoti del suo passato. "Il mio sogno è il cinema, ho avuto una grande occasione che ho perso", ammette Malgy rispondendo a Stefania Orlando, raccontando di aver rinunciato a una parte per il volete di sua madre. "Mi piacerebbe lavorare con Pedro Almodovar, vorrei un ruolo drammatico". Il cantautore prosegue raccontando come alcune delusioni amorose lo abbiamo ispirato nella creazione di alcuni dei suoi più grandi successi, come Ancora per Mina "l'ho scritto in due minuti giuro" dice ai compagni rapiti dai suoi aneddoti.















Poi c’è spazio per un ricordo dell’edizione del GF Vip a cui ha preso parte insieme a Cecilia Rodriguez, Luca Onestini, Ivana Mrazova, Ignazio Moser e tanti altri. E qui la svista di Malgy, che non ricordava i nomi di alcuni colleghi del reality show, come Ivana Mrazova, oggi fidanzata con Luca Onestini.

E proprio Luca Onestini si è scagliato contro il paroliere pubblicando anche una Instagram Stories al veleno. "Malgioglio fa finta di non ricordarsi di Ivana? Ricordategli che è la persona che lo ha eliminato dal GF Vip con il 76% dei voti. Lei in finale, lui fuori", ha scritto.









Malgioglio è stato protagonista di un altro fatto che ha fatto discutere. In chiacchiere con Giulia Salemi, il vippone ha parlato del coronavirus, un tema tabù al Grande Fratello Vip.

“La situazione fuori è terribile. -ha detto – Adesso ci dovrebbe essere il vaccino, ma chi se lo fa! Ma se non è stato testato per tanto tempo che fai? Magari il virus scomparirà da solo perché sai, questo è un virus da laboratorio, non naturale“. La regia non riuscita a staccare prima che Malgioglio proseguisse il suo discorso e sul web sono piovute critiche e la richiesta di un provvedimento da parte del GF Vip.

