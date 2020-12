“Non ci voleva”. Brutta, pesante notizia per Claudio Baglioni. Cosa sta succedendo

La sua direzione e conduzione al Festival di Sanremo è stata una delle più apprezzate degli ultimi anni. Ma per il suo prossimo programma non sembra avere la stessa fortuna. Claudio Baglioni, cantautore e anche presentatore oltre che direttore artistico del Festival amatissimo dal pubblico, sta infatti realizzando un progetto insieme a Pierfrancesco Favino. Si tratta di uno spettacolo musicale la cui messa in onda era programmata su Rai Uno per gennaio.

A quanto pare le disposizioni anti-contagio stanno però influenzando l'attività televisiva e sta condizionando la realizzazione del programma, che dovrebbe chiamarsi "Andiamo avanti". L'emergenza sanitaria rischia di giocare beffardamente col titolo dello show, perché per il momento Baglioni e Favino non riescono proprio ad andare avanti. Ma andiamo a vedere cosa sta succedendo secondo le ultime informazioni sul programma.















Inizialmente il programma sarebbe dovuto andare in onda il venerdì sera a partire da gennaio 2021. Ma come detto le norme anti-Covid stanno complicando i piani di Baglioni e Favino. Lo show dovrebbe essere una sorta di collage di momenti tratti dal mondo dello spettacolo, della musica, del teatro e del cinema. Sono previsti grandi ospiti con i due presentatori a dirigere lo sviluppo narrativo, come fatto con ottimi risultati di critica e pubblica durante il Festival di Sanremo nel 2018 e nel 2019.















Il programma di Baglioni e Favino non è stato cancellato, ma solo provvisoriamente fermato. Dunque, una volta che le restrizioni anti-Covid saranno meno rigide la lavorazione potrà riprendere. A questo punto la messa in onda dovrebbe essere soltanto rimandata di uno o più mesi. Un vero peccato per Claudio Baglioni che non vedeva l'ora di tornare in tv. Per di più insieme all'amico Pierfrancesco Favino.









Confermati, invece, gli altri appuntamenti attesi per gennaio. Dal 29 dovremmo vedere la seconda edizione de Il Cantante Mascherato, altro show musicale diretto da Milly Carlucci, quindi la nuova edizione di Top 10, il varietà con Carlo Conti. Poi ancora tanta musica con lo show di Fiorella Mannoia e lo spettacolo La Canzone Segreta condotto da Serena Rossi. Infine a marzo la settantunesima edizione del Festival di Sanremo con la confermatissima coppia Amadeus-Fiorello.

