Elisabetta Gregoraci è molto felice oggi, dopo aver lasciato il ‘Grande Fratello Vip’. La lontananza dal figlio Nathan Falco la stava consumando e adesso ha potuto riabbracciare non solo lui, ma anche il resto della sua famiglia. Non a caso è stata proprio la sorella Marzia ad organizzarle una festa in grande stile al suo rientro a casa. La showgirl, che nella mattinata dell’11 dicembre è stata anche assalita da numerosi paparazzi a caccia di foto, è stata ospite del programma ‘Verissimo’.

Nella puntata di sabato 12 dicembre andrà in onda l'intervista integrale fatta da Silvia Toffanin, ma sono già uscite fuori anticipazioni davvero succose. A partire da quelle riguardanti il gieffino Pierpaolo Pretelli: "Lui è stato molto importante. Abbiamo trovato la nostra comfort zone, stavo molto bene insieme a lui, ma non mi sono sentita di andare avanti e non mi sembrava il posto più adatto per farlo. Rimarrà solo un'amicizia". Poi ha svelato le ultime novità con Flavio Briatore.















Sempre su Pretelli, alla domanda precisa della padrona di casa che le ha chiesto se avesse potuto perdere la testa per lui al di fuori della trasmissione, ha esclamato: "Chi lo sa". Poi ha riferito di aver avuto grosse delusioni da alcune persone: "Ho scoperto che alcune delle mie amiche, che pensavo tali, in realtà non lo sono mai state. Mentre ero fuori hanno parlato contro di me e hanno detto cose non vere, quando io non potevo neanche difendermi. Ho pianto tanto, il mondo mi è crollato".















Ha poi concluso questo tema, dicendo: "Sentire parlare a sproposito e con volgarità ferisce. Bisognerebbe avere più garbo, adesso ho messo tutto nelle mani degli avvocati che faranno il loro lavoro". Ma le dichiarazioni più attese erano quelle sull'imprenditore Briatore. Ed ecco cosa ha svelato davanti alle telecamere di 'Verissimo': "Mi ha detto che sono stata coraggiosa. A Flavio hanno dato fastidio tante cose, mi ha anche sgridato. Non gli è piaciuto essere stato messo in mezzo a tante discussioni".









Ovviamente spazio è stato riservato anche al figlio Nathan Falco: “Non vedevo l’ora di riabbracciarlo, mi mancava tanto. Era geloso dei miei abbracci con Pierpaolo, ma io non mi rendevo conto. Capisco che fuori può sembrare molto di più, ma per noi era una cosa naturale”. Nel pomeriggio di domani saranno poi svelate altre sue dichiarazioni.

