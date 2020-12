“Giorgio Manetti? Tasto dolente…”. Anna Tedesco di UeD: dopo anni di amicizia, la rivelazione che nessuno si aspettava (nemmeno lei)

Anna Tedesco, il ritorno a Uomini e Donne è attesissimo. Si prepara per fare il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi e per farlo meglio fare i conti con il proprio passato. Nelle ultime ore, l’ex dama ha pensato bene di riavvolgere il nastro del tempo e affrontare di petto tutto quello che ancora fatica a metabolizzare. Un nuova avventura va iniziata con il giusto spirito di apertura alle novità.

Non poteva mancare uno dei ricordi che da mesi ormai accompagna la quotidianità di Anna Tedesco, ovvero la scomparsa della madre. Un momento molto difficile che ha abbattuto moltissimo il morale e le energie fisiche della dama. Ha raccontato ancora una volta ai suoi fan il tragico momento in cui ha dovuto chiamare il 118. Da quel momento per tre lunghe settimane ha atteso che avvenisse il miracolo.















Con il cuore gonfio di speranza, Anna Tedesco non ha fatto altro che augurarsi che la madre potesse riprendersi. Ma purtroppo una malattia improvvisa che ha strappato per sempre la vita alla cara mamma. L'esperienza tragica è stata raccontata dalla dama sul Magazine del programma. Non ha tralasciato nessun dettaglio: dal peggioramento all'ultimo saluto. E quel ricordo ancora fa male.















Un momento doloroso che però le ha lasciato comprendere chi davvero era pronto a starle vicino per dimostrare affetto e conforto. Prima tra tutti, la redazione di Uomini e Donne che a detta di Anna "è stata splendida" con lei. All'appello, però. è mancato qualcuno e Anna non può dimenticare la ferita. Ovviamente stiamo parlando di Giorgio, il cavaliere con cui sembrava poter nascere qualcosa di importante.









Ed è proprio sul cavaliere che Anna svela solo oggi un retroscena: “Mi dispiace, ma lui è un tasto dolente”. La Tedesco pare abbia provato a sentitre Manetti solo durante il primo lockdown, ma senza ricevere alcuna risposta: “In pratica avrebbe detto che all’epoca ero tornata nel programma per visibilità”. Un rapporto speciale il loro, in primo luogo, un’amicizia che Anna credeva vera e autentica. Maurizio riuscirà a curare per sempre quella ferita? Anna stessa fa sapere a tutti: “Chissà cosa succederà”.

