“Aiuto, vi prego!”. Justine Mattera, lo scherzo de Le Iene finisce malissimo. E lei resta “in mutande”

Questa settimana Le iene, per il solito scherzo, hanno avuto una vittima di prestigio. Parliamo dell’intramontabile Justine Mattera. La soubrette, attrice e modella conosciuta inizialmente come sosia di Marylin Monroe, si è spaventata non poco alla fine dell’acido scherzo. Al centro di tutto la sempre più frequente pratica della vendita dell’intimo usato. Arriva da USA e Giappone il “panty selling”, ovvero vendere intimo usato online ai feticisti e sarà questo il focus dello scherzo.

A Justine Mattera viene fatto credere che il suo intimo sta per essere rivenduto ai feticisti. Tutto parte da un set fotografico per la cartellonistica di un nuovo centro commerciale, proposto dal suo agente a gennaio del 2020. Insomma tutto regolare, almeno finchè sul set lo strano produttore Vassili la fa sudare parecchio e le ruba il perizoma. (Continua a leggere dopo la foto)















La showgirl si ritrova poi faccia a faccia con Vassili: partono le urla, finché non arriva Alessandro De Giuseppe! “Sembra un maniaco che vuole vedermi sudare” e in effetti sul set fotografico le chiedono solo di pedalare e sudare, tra calzini bianchi e felpe. Insomma tutto il contrario di quello che si aspettava. (Continua a leggere dopo la foto)















Addirittura porta il dietro le quinte del set fotografico a Vieni da Me di Caterina Balivo su Rai 1, proprio convinta fosse tutto vero. Poi però la situazione precipita il bonifico non arriva e si rivolge a un “finto” poliziotto che le spiega la pratica del panty selling della rivendita di intimo usato. Poi le urla, lei che rimane chiusa in uno sgabuzzino con lui e la conclusione dello scherzo, ma che paura. (Continua a leggere dopo la foto)











Le Iene Show è un programma di Italia 1 che quest’anno andrà in onda ogni martedì. La puntata di martedì è condotta da Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s mentre il giovedì si alternano un trio al maschile e al femminile di Iene, composto uno da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri e l’altro da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

