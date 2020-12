Si sapeva che Cristiano Malgioglio avrebbe portato una ventata di allegria nella Casa e per questo motivo dopo qualche giorno da “guest star” Alfonso Signorini lo ha promosso concorrente ufficiale del GF Vip. Diventato subito confidente di Tommaso Zorzi, il paroliere si è confidato anche con Pierpaolo Pretelli nelle ultime ore. Nemmeno a dirlo l’argomento principale era Elisabetta Greogoraci, la sua amica speciale che ha abbandonato il reality nella diretta di lunedì scorso.

“Quando ti ho visto da casa, ho pensato ‘Ma guarda come è rinco**ionito quello‘ – gli ha detto Malgioglio – Tu sei molto sensibile, sei l’uomo delle lacrime. Quando ti ho visto piangere come un vitellino nella sauna, mi hai fatto molta tenerezza e ho pensato ‘Ma come è scemo questo’ Ma lei ti ha fatto capire che era innamorata?”. (Continua dopo la foto)















“Che era innamorata no, ma mi ha fatto capire che c’era trasporto. Io ho visto negli occhi di Elisabetta, l’apertura a farsi corteggiare”, la risposta di Pretelli. E poi: “Ho preso una cotta perché lei non mi ha mai detto: ‘No, guarda, ti ringrazio ma sappi che da me non avrai mai nulla’. Questa cosa lei la diceva solo in puntata. Tra noi c’era trasporto, chimica, i nostri non erano gli abbracci che si danno agli amici. Questo mi mandava in confusione”. (Continua dopo la foto)















“Credo ti abbia preso in giro e abbia giocato con i tuoi sentimenti”, il commento finale di Cristiano su questa “amicizia speciale” tra lui e Eli. Malgioglio, però, ha qualche problema coi nomi di persona e infatti Pierpaolo per lui è diventato “Gianpaolo”, Rosalinda Cannavò (o Adua Del Vesco) “Eva” mentre Andrea Zelletta solo “Zelletta” perché non si ricorda. Ma la vera gaffe è arrivata mentre chiacchierava con Zelletta, appunto, e Stefania Orlando. (Continua dopo foto e post)









Sulle pareti della Casa sono appese le fotografie dei precedenti inquilini e Malgioglio, indicando una foto di Luca Onestini e Ivana Mrazova, ha chiesto; “Chi è quello lì?”. A rispondergli è stato Andrea, incredulo tanto quanto Stefania: “Luca! Ha fatto con te il Grande Fratello”. La replica di Malgioglio a questo punto non è tardata ad arrivare “Ah sì? Boh!”. Eppure i tre hanno partecipato al GF Vip solo 3 anni fa e hanno convissuto per ben 78 giorni…

