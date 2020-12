“Ecco cosa ha fatto mio padre sulla bara di Mimì”. Mia Martini, le terribili rivelazioni di Loredana Bertè. Cose che fanno ancora male

Un racconto choc quelloi di Loredana Bertè che si è racconta a The Voice Senior da Antonella Clerici. La cantante, nel giro di pochi mesi, è riuscita a perdere la bellezza di 12 kg, un risultato straordinario in quanto a forza mentale, se si pensa a tutto quello che la cantante ha dovuto subire nel corso della sua vita.

Conosciamo bene il passato di Loredana, la violenza del padre con la madre e con entrambe le figlie finché ne ha avuto l’opportunità, ma adesso Loredana Bertè spiazza con una confessione choc riportata dal settimanale Nuovo Tv: “Mi ha preso a calci e pungi nell’obitorio, mi ha fatto cadere dentro la bara con Mimì”. La morte di una sorella tanto amata non era abbastanza per il genitore deviato e crudele. Loredana ha superato anche questo. (Continua a leggere dopo la foto)















Chi non abbia mai subito, fortunatamente, violenze in ambito domestico difficilmente può immaginare la durissima esperienza che Loredana Bertè ha dovuto subire per colpa di suo padre. (Continua a leggere dopo la foto)























La cantante, adesso giudice per Antonella Clerici a The Voice Senior, ne ha parlato diverse volte, ma adesso Nuovo Tv riporta alcune delle sue dichiarazioni più crude: “L’ho visto massacrare mia madre di botte a sangue nell’ottavo mese di gravidanza. Ricordo le mattonelle del bagno sporche. Metteva Beethoven quando doveva picchiare qualcuno”. (Continua a leggere dopo la foto)



Di recente Gigi D’Alessio, altro protagonista di The Voice Senior, aveva confessato una rivalità con Loredana Bertè. La cantante, come riportato da Nuovo Tv, per partecipare alla trasmissione in piena forma ha perso 12 kg nell’arco di pochi mesi: “Seguo una dieta rigorosa a base di verdure crude e grigliate”.

