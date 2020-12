Come si vociferava nell’ambiente già da qualche giorno, il programma di Rai3 iniziato il 23 ottobre scorso ha subito una battuta d’arresto. In veste ufficiale il motivo dello stop della trasmissione è da ricondurre ad una disavventura avvenuta ai danni del conduttore della stessa, che negli ultimi giorni è stato vittima di un incidente domestico.

La motivazione dello stop di Titolo V è legata a ciò che è accaduto a Roberto Vicaretti, che conduce la trasmissione nello studio di Milano insieme a Francesca Romana Elisei, nello studio di Napoli. Una vicissitudine, quella di Vicaretti, che avrebbe compromesso l'andamento del seguitissimo programma. Ecco cosa è successo.





























Il fermi tutti di Titolo V è avvenuto per colpa di un incidente domestico ai danni del giornalista Roberto Vicaretti. A quanto per il collega della Elisei si sarebbe provocato una lussazione alla spalla, e così la trasmissione è stata costretta ad anticipare la pausa prevista per le festività natalizie e, a partire da oggi, venerdì 11 Dicembre, la trasmissione non sarà in onda. Ma niente panico, perché Titolo V farà ritorno sui nostri schermi una settimana prima rispetto alla data preannunciata. Inchieste inedite e tanti ospiti da venerdì 8 gennaio alle 21.20 su Rai3, nel programma diretto dagli studi Rai di Napoli e Milano da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. (Continua dopo le foto)

Purtroppo la mia spalla sinistra ha deciso di darmi ancora problemi: quarta lussazione e stop obbligato. Braccio al collo fino al 30/12. Libri, saggi, film, serie e… antidolorifici 😔😔😔

Un abbraccio, anzi mezzo pic.twitter.com/pVXUzFb3rH — Roberto Vicaretti (@RobVicaretti) December 7, 2020









Il messaggio social del povero Vicaretti è stato esplicativo della sua improvvisa disavventura: “Purtroppo la mia spalla sinistra ha deciso di darmi ancora problemi: quarta lussazione e stop obbligato. Braccio al collo fino al 30/12”. Questo è ciò che ha fatto sapere gli scorsi giorni ai fan il conduttore di Titolo V, come didascalia di una foto che su Twitter lo mostra immortalato con un tutore: “Libri, saggi, film, serie e… antidolorifici”, ha aggiunto ancora il giornalista che è stato inondato dagli auguri di pronta guarigione dei fan.

