Francesco Oppini fuori, Tommaso Zorzi ancora al GF Vip. Ma come ha assicurato il figlio di Alba Parietti nella scorsa diretta del reality, la loro amicizia continuerà anche quando si spegneranno le luci della Casa di Cinecittà. Come Elisabetta Gregoraci, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini non ha accettato l’invito di Alfonso Signorini a continuare la sua avventura fino a febbraio 2021, quando finirà questa lunghissima quinta edizione del GF Vip.

Ma nella puntata di lunedì scorso non solo era in studio insieme agli altri ex vipponi, ha anche fatto una breve incursione nella Casa per parlare col suo amico Tommaso, entrato in crisi dopo la sua uscita di scena anche perché innamorato di lui, come confidato a Cristiano Malgioglio. (Continua dopo la foto)















La loro amicizia d’altronde è stato uno degli argomenti più discussi di questo GF Vip e nelle ultime ore Tommaso Zorzi ha fatto una rivelazione agli amici della Casa che ha fatto impazzire il pubblico. L’influencer ha ammesso infatti di aver fatto un regalo speciale a Francesco, a sua insaputa. Si tratta della sua camicia a cuori, che Tommaso ha indossato quando ha tracciato la sua linea della vita. (Continua dopo la foto)















Zorzi ha così deciso di regalarla proprio ad Oppini e l’ha dunque inserita nella sua valigia di nascosto. “La camicia con i cuori rossi l’ho messa in valigia a Francesco, è quella con cui ho fatto la linea della vita. Quando ci hanno detto di portare la sua valigia in magazzino l’ho piegata e gliel’ho messa tra le sue cose. Adesso ha mie due camicie e anche le mie scarpe”, ha rivelato. (Continua dopo foto e post)









TOMMASO HA DATO A FRANCESCO LA SUA CAMICIA A CUORI E IL SUO CUORE TUTTA QUESTA CONVERSAZIONE È SURREALE MI SENTO MALE #gfvip pic.twitter.com/7fyeSCB9cs — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 10, 2020



Ovviamente Francesco ha scoperto quel dono speciale quando ha aperto la sua valigia e tra le Storie di Insatgram ha mostrato la camicia in questione. Oppini ha accompagnato il tutto con la didascalia “A domani” e la canzone dei Pooh “Amici per sempre”. Così avrebbe di fatto “spoilerato” il look che indosserà nella nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Una sorta di omaggio al suo amico Tommaso.

