Cristiano Malgioglio ha avuto un lungo dialogo nella giornata del 10 dicembre con Pierpaolo Pretelli. Argomento principale è stato ovviamente il rapporto del giovane con Elisabetta Gregoraci, che ormai ha lasciato il reality show: “Penso che ti abbia preso in giro”. Cristiano Malgioglio ha concluso il suo discorso, dicendo di vedere in lui un’altra persona da quando la showgirl ha abbandonato il reality: “Dopo l’uscita di Elisabetta ti ho visto rinato. Sei bello, simpatico, sai imitare, sei giusto”.

Il paroliere e artista si è però reso protagonista di un episodio alquanto curioso, che i telespettatori hanno notato in queste ore. Un vero e proprio mistero che nessuno al momento riesce a spiegarsi nei minimi dettagli. Il giallo è stato così clamoroso che gli utenti hanno deciso addirittura di postare in rete il video in questione per cercare spiegazioni. Sono state fatte ipotesi su quanto accaduto, ma non c’è certezza. Andiamo a vedere nei particolari di che cosa stiamo parlando. (Continua dopo la foto)















Cristiano è considerato uno dei concorrenti che più di tutti è favorito alla vittoria finale, anche se c’è Tommaso Zorzi al momento in cima a questa classifica. Dopo aver parlato qualche giorno fa proprio con l’influencer 25enne, il quale ha confessato di essersi innamorato di Francesco Oppini, Malgioglio ha quindi puntato l’attenzione su Pretelli. Prima dell’arrivo di quest’ultimo, che si stava per dirigere da Cristiano, si è sentito il già ex gieffino parlare con qualcuno. Ma non si sa con chi. (Continua dopo la foto)















Si è infatti sentita la voce in sottofondo di Cristiano, che diceva: “Sta arrivando Pierpaolo, adesso lo faccio ragionare”. Peccato però che nella stanza non ci fosse nessuno con lui. I dubbi del pubblico sono aumentati sempre più. C’è chi ha scritto su Twitter: “Ma parlava al citofono?”, “Ha un citofono. C’è una foto presa dal video mentre lui chiama Pier. Dunque tornava dal citofono”. L’ipotesi alternative e forse più plausibile è che invece stesse parlando semplicemente con le telecamere. (Continua dopo la foto)









Ha un citofono… e questa foto è stata presa dal video mentre lui chiama Pier.. dunque tornava dal citofono. #gregorelli pic.twitter.com/Ha15uvV7Hh — Alberto Alcanzà (@albertoalcanza) December 10, 2020

Nelle scorse ore Malgioglio è stato richiamato in confessionale perché si è soffermato sul coronavirus: “La situazione fuori è terribile. Adesso ci dovrebbe essere il vaccino, ma chi se lo fa. Ma se non è stato testato per tanto tempo che fai? Magari il virus scomparirà da solo perché sai, questo è un virus da laboratorio, non naturale”.

