Luciana Littizzetto, guai in vista per la comica. Scoppia la bufera per ‘quella’ frase: “Ora se la vedrà brutta”

Non finisce nel migliore dei modi l’anno per Luciana Littizzetto. La comica e spalla di Fabio Fazio a ”Che tempo che fa?”, la trasmissione Rai in onda su Rai Due, si beccherà una denuncia (o querela) a causa di alcune battute sessiste pronunciate durante l’ultima puntata del programma.

Qualche giorno fa, la comica è infatti intervenuta a Che tempo che fa, commentando una foto in cui la moglie di Mauro Icardi si mostrava nuda sul dorso di un cavallo. "Quando si dice cavalcare a pelo. Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile", aveva detto la Littizzetto. Ma le sue battute sono state giudicate sessiste e non sono piaciute né al pubblico né alla diretta interessata.















Come riportato dal Tempo, Wanda Nara ha deciso di dire la sua, annunciando una battaglia legale contro la comica. Nelle sue storie Instagram, la moglie di Mauro Icardi ha ripreso in parte il post Facebook di Antonella Pavisili: "Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità".















"Per inciso. A me quella foto piace moltissimo. La cavallerizza è stupenda e al pomello non ci avrei mai pensato. Se non fosse stato per la casta Lucianina", si legge nel post di Instagram di Wanda Nara. A queste parole la moglie di Mauro Icardi ha aggiunto: "Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente". Le due, a quanto pare, si vedranno in tribunale.









A fine post Wanda Nara annunciato di voler dare tutto in mano ai suoi legali: “Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente”.

