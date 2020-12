È morto Paolo Rossi, aveva 64 anni. Il calcio piange l’eroe del Mundial 82. La notizia è giunta nella notte tra mercoledì e giovedì. Rossi era malato da tempo. La moglie Federica Cappelletti, giornalista e scrittrice, su Instagram ha postato una foto che la ritrae insieme al marito e un semplice messaggio: “Per sempre”. E anche su Facebook lo ha ricordato con un’altra immagine di famiglia: “Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto”.

Nato a Prato il 23 settembre del 1956, a livello di club Rossi indossò le maglie di Juventus, Vicenza, Como, Perugia, Milan e Verona. Ma ‘Pablito’, come fu poi soprannominato, è stato soprattutto l’eroe dell’Italia al Mundial ’82 vinto dagli azzurri con Enzo Bearzot in panchina. In quell’edizione della rassegna iridata, Rossi segnò tre gol contro il Brasile guidando l’Italia in semifinale, poi altri due contro la Polonia e uno contro la Germania nella finale di Madrid. (Continua a leggere dopo la foto)















Il campione è stato ricordato oggi a L’aria che tira su La7.

“Ho scritto due monologhi e Paolo Rossi li lesse, in una mail mi disse quanto aveva goduto perché noi la Germania l’abbiamo sempre fregata. Oggi non è una bella giornata”, poi l’ospite inizia a singhiozzare e si copre il volto con le mani, scoppiando in lacrime. (Continua a leggere dopo la foto)















Myrta Merlino è in evidente imbarazzo e cerca di tranquillizzare l’ospite: “Mi dispiace Dino, non volevo crearti dentro questa cosa…”, ma Dino Giarrusso, l’ex Iene, oggi esponente del Movimento 5 Stelle non riesce nemmeno a rispondere, stravolto dal dolore ricordando il campione scomparso il 10 novembre a soli 64 anni. (Continua a leggere dopo la foto)









Rossi è morto al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, gestito dall’Azienda ospedaliero-universitaria senese. Il campione del Mundial ’82 era ricoverato dopo l’aggravamento della malattia che gli era stata diagnosticata nella scorsa primavera.

Il Pallone d’Oro del 1982, uno dei soli quattro italiani a vincerlo, era affetto da un tumore ai polmoni. Lascia la moglie, Federica, e tre figli: Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro.

“Ti rode sempre il cu***!”. GF Vip, Selvaggia Roma è una vera furia. Caos totale con la ‘vippona’