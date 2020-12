La puntata di ‘Pomeriggio 5’ è stata caratterizzata da momenti molto dolorosi e commoventi. L’appuntamento del 10 dicembre non è stato semplice da portare avanti per Barbara D’Urso, che ha dovuto fare i conti con una notizia davvero straziante. La prematura morte di Paolo Rossi, sopraggiunta a 64 anni per un tumore incurabile ai polmoni, è stata uno degli argomenti principali. E gli ospiti che hanno parlato di questa scomparsa sono stati parecchio in difficoltà nell’esprimere il proprio pensiero.

In collegamento si è messa in contatto con uno dei suoi ex compagni di squadra, con il quale ha condiviso molte gioie. L'ospite vip ha provato a soffermarsi su Rossi con un'iniziale tranquillità, ma le emozioni subito dopo hanno preso il sopravvento e sono scese lacrime copiose sul suo volto. Ovviamente la padrona di casa ha compreso perfettamente il suo stato d'animo ed ha invitato l'uomo a non preoccuparsi, perché questa reazione è normalissima di fronte ad una perdita così grave.















Fulvio Collovati e Ciccio Graziani hanno voluto ricordare la figura importantissima di Paolo Rossi, capocannoniere del Mondiale del 1982 con 6 reti. Ed è stato Graziani il più affranto da questo lutto inatteso: "Non so se riesco a parlare. Se n'è andato un fratello, Paolo era umile e gioioso. Questa notizia mi ha sconvolto davvero". Ciccio ha confidato di aver saputo che 'Pablito' non stesse bene, ma mai si sarebbe aspettato di ricevere una notizia del genere già in questi giorni. Poi le lacrime.















Il 67enne ex calciatore e allenatore ha aggiunto tra lo sconforto assoluto: "Paolo ti abbiamo voluto, ti vogliamo e ti vorremo per sempre bene. Scusami Barbara, ma sono molto emotivo in alcuni frangenti. E non ce l'ho fatta, ti chiedo scusa". Carmelita ha replicato che non c'è assolutamente bisogno di chiedere scusa: "Non ti devi scusare di nulla. Ti comprendo, io non lo conoscevo come voi, però avevo imparato ad amare la sua dolcezza e la sua bontà". E come dare torto a Barbara.









Il fratello di Paolo Rossi, Rossano, ha svelato un segreto su di lui, a testimonianza del fatto di quanto gli piacesse lavorare: “Accettava di ricevere una iniezione dal medico per tenersi su per la durata del suo intervento televisivo. Ci teneva. Era debilitato, ma resisteva. Non è stato il Covid a portarselo via, ma un tumore. Negli ultimi tempi si faticava a poterlo vedere, anche io facevo molta fatica”.

