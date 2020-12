Non c’è stato soltanto il confronto tra Cristiano Malgioglio e Pierpaolo Pretelli ad essere protagonista del ‘Grande Fratello Vip’ nelle ultime ore. Infatti, è avvenuta una lite furibonda nella Casa più spiata d’Italia tra due coinquiline, con i toni che si sono accesi in modo notevole. Parlando della discussione tra il cantante e l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’, il primo ha confessato di avere le idee molto chiare su ciò che è accaduto con Elisabetta Gregoraci, la quale non è stata onesta.

Il paroliere ha infatti esclamato: “Penso che ti abbia preso in giro”. Cristiano Malgioglio ha concluso il suo discorso, dicendo di vedere in lui un’altra persona da quando la showgirl ha abbandonato il reality: “Dopo l’uscita di Elisabetta ti ho visto rinato. Sei bello, simpatico, sai imitare, sei giusto”. Il tutto si è chiuso qui, mentre la discussione furiosa è avvenuta tra Selvaggia Roma e Dayane Mello. Sono volati stracci davanti alle telecamere, con i telespettatori rimasti letteralmente spiazzati. (Continua dopo la foto)















Dayane ha iniziato a lamentarsi per uno scherzo fatto nei confronti di Pretelli da parte di Selvaggia e di Giulia Salemi. Il tutto è stato organizzato verso le 5 del mattino con la complicità di Giacomo Urtis. La modella originaria del Brasile le ha definite irrispettose degli altri perché hanno disturbato la quiete degli altri gieffini. In quella fascia di orario hanno infatti la possibilità di riposarsi maggiormente, visto che c’è buio. Ed ecco poi materializzarsi lo scontro totale con Roma. (Continua dopo la foto)















L’influencer ha detto che si trattava di un banale scherzo e nulla più. In seguito, ha anche accusato la modella sudamericana di aver infastidito anche lei i coinquilini nei giorni scorsi. Successivamente è arrivata la sfuriata totale di Selvaggia: “Non è stata una mancanza di rispetto. Qua dentro non si può fare nulla, ti commenti da sola, ti rode sempre il cu…o. che pa..e”. La Mello ha risposto, dicendo che in passato ha dato vita a scherzi poco gradevoli con il cibo: “Non è giusto giocare così”. (Continua dopo la foto)









In conclusione, Dayane Mello si è confrontata anche con Giulia Salemi, ma l’ex fidanzata di Francesco Monte è stata abbastanza tranquilla. La ragazza ha semplicemente affermato: “Non siamo in collegio, Grande Fratello è famoso per gli scherzi. Poi è successo una sera, non sempre”. Giulia ha comunque aggiunto che non farà più cose simili.

“Elisabetta l’ha fatto con te…”. Cristiano Malgioglio fulmina Pierpaolo Pretelli: “La situazione è chiarissima”