“Di nuovo insieme”. Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi beccati così e il gossip infuria. Cosa sta succedendo

Si sono detti addio ormai cinque anni fa ma Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi conservano un ottimo rapporto. Dalla loro relazione è nata Martina. Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi formavano una delle coppie più amate, e forse invidiate del mondo dello spettacolo. Come tutte le cose belle, anche la loro storia d’amore era nata per caso, complice un treno partito in anticipo che Pieraccioni non riuscì a prendere.

“Andavo alla stazione, mi partì il treno – aveva raccontato l’attore toscano alla rivista Ieri e Oggi – dovevo preparare Una moglie bellissima, la storia di una ragazza normale che fa un calendario. Mentre aspettavo, non c’erano Facebook o Instagram, vidi una rivista con una ragazza meravigliosa, con un costume da bagno particolare”. Continua dopo la foto















Il regista de I Laureati era rimasto colpito dal costume, per questo comprò la rivista per farla vedere al suo costumista: “Gli dissi che uno degli scatti doveva avere questa specie di costume. Lui mi rispose: ‘Sì, tu mi parli del costume ma non sappiamo ancora chi è la protagonista’. Io replicai: ‘Tipo questa, chiamiamo questa, così ci facciamo portare anche il costume’. Andò così”. Continua dopo la foto















Un incontro fortuito che piano piano diventò una storia d’amore “Quello con Laura Torrisi è stato l’incontro più importante della mia vita”, confessò Leonardo Pieraccioni nel corso della stessa intervista. La loro storia proseguiva a gonfie vele, il 13 dicembre 2010 nacque la figlia Martina, l’annuncio della separazione fu in fulmine al ciel sereno per tutti i loro fan. L’8 ottobre del 2014 Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi annunciarono su Facebook la fine della loro relazione con un identico post sul social network. Continua dopo la foto











E ora? Leonardo Pierracioni e Laura Torrisi ancora insieme. Come fa sapere Diva e Donna il regista toscano ha scelto l’ex compagna, nonché madre di sua figlia Martina, come protagonista del suo nuovo film che uscirà il prossimo anno. Le riprese sono iniziate da qualche giorno. Per i due si tratta del secondo film insieme dopo quello del 2007 – Una moglie bellissima – che ha cambiato la vita di Laura. I fan ci sperano ma per ora non sembra aria di tornare insieme. Per Laura il nuovo film dell’ex compagno è un’occasione preziosa. Ferma nel mondo dello spettacolo da qualche tempo lo scorso anno è stata concorrente di Amici Celebrities, dove ha messo in mostra le sue doti canore, e ha recitato in Din Don-Il ritorno.

Ti potrebbe interessare: “Ti rode sempre il cu***!”. GF Vip, Selvaggia Roma è una vera furia. Caos totale con la ‘vippona’