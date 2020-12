Nella giornata di giovedì 10 dicembre è andata in onda una nuova puntata di ‘È sempre mezzogiorno’. Antonella Clerici sta ottenendo un grande successo e il suo ritorno in televisione sta confermando le grandi aspettative della vigilia. Quello odierno non è stato però un appuntamento facile per la conduttrice televisiva, che ha faticato tantissimo a mascherare la sua forte emozione. La donna ha mostrato tutta la sua commozione per una pessima notizia appresa in mattinata.

Questo momento emozionante si è verificato proprio ad inizio puntata ed ha sicuramente commosso anche milioni di persone che hanno assistito a quelle scene. Il pubblico da casa apprezza in modo assoluto la professionalità della Clerici, ma anche il suo essere molto umana. Infatti, ha un'empatia incredibile con le altre persone e i suoi sentimenti sono sempre veri. Ma ecco perché la presentatrice Rai è stata così tanto in difficoltà nella conduzione del suo bellissimo programma.















La notte scorsa è infatti deceduto il campione del mondo del 1982, Paolo Rossi, che a suon di gol riuscì a portare la Nazionale azzurra sul tetto più alto del mondo. A 64 anni se n'è andato, sconfitto da un cancro ai polmoni, che non gli ha lasciato scampo nonostante i suoi sforzi immani per restare in vita. Distrutti dal dolore sua moglie Federica Cappelletti e suo fratello Rossano Rossi, che lo hanno ricordato con messaggi struggenti. Ma anche Antonella è stata colta dall'emozione.















Con la voce commossa e gli occhi abbastanza lucidi, la Clerici ha voluto omaggiare così 'Pablito': "Quanta cronaca c'è oggi. Abbiamo saputo tutti della morte di un eroe, un eroe per tutti. Paolo Rossi era un ragazzo come noi, nell'82 ci ha fatto sognare. Lui è stato Pallone d'Oro, i suoi gol al Brasile. Tantissimi ricordi. Lo vogliamo salutare con un grande abbraccio, a sua moglie e ai suoi figli". Un 2020 sicuramente da cancellare per il mondo del calcio, che ha perso Rossi e Maradona.









Questo l’ultimo messaggio di Paolo Rossi a sua moglie: “Purtroppo non riesco a dormire e sono agitato, guardo le foto che mi invii e penso al nostro grande amore. Vorrei solo dirti grazie per quello che stai facendo, per me e per le nostre meravigliose bambine. Sei davvero unica per le energie che profondi e per l’amore che riesci a dare in ogni cosa. Spero che il Signore ti possa riconoscere tutto questo. Darti tutto quello che meriti”.

