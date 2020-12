Uno dei grandi protagonisti del ‘GF Vip’ è Tommaso Zorzi. Amatissimo dal pubblico da casa, è considerato uno dei favoriti alla vittoria finale, se non proprio il principale candidato al trionfo. Anche alcuni coinquilini la pensano così, basti pensare ad alcune affermazioni fatte nei giorni scorsi da Maria Teresa Ruta, che ha trovato d’accordo anche Stefania Orlando. L’influencer ha però sofferto maledettamente l’abbandono di Francesco Oppini, visto che si è scoperto che non c’era solo amicizia.

Dopo essere stato messo sotto pressione da Cristiano Malgioglio, il giovane ha confessato di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti, nonostante quest’ultimo sia eterosessuale e felicemente fidanzato. Nell’ultima puntata in diretta c’è stato l’atteso confronto con Oppini e adesso Tommaso sembra abbia reagito davvero bene. Nelle ultime ore è inoltre arrivata una rivelazione bomba del 25enne, che ha lasciato tutti di stucco. I telespettatori non riuscivano a crederci. (Continua dopo la foto)















Zorzi stava infatti parlando con i suoi compagni di avventura, quando ha tirato fuori un argomento davvero inaspettato. Alle sue spalle ha infatti un matrimonio, o meglio un matrimonio lampo. Non aveva mai raccontato una cosa del genere in passato, nemmeno prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia. Dopo aver ascoltato le sue parole, tutti i suoi amici del reality show sono rimasti letteralmente a bocca aperta. Ma andiamo a scoprire di più di questa vicenda. (Continua dopo la foto)















Questo è stato il racconto integrale di Tommaso Zorzi: “Mi sono sposato a Las Vegas per gioco con una mia amica. Il giorno dopo siamo andati lì e abbiamo detto ‘ci siamo sbagliati'”. Inevitabilmente, dopo la sorpresa iniziale, i coinquilini del giovane influencer hanno iniziato a ridere e a divertirsi per quella storia insolita e inaspettata. Ancora una volta riesce a stupire tutti con affermazioni decisamente fuori dal comune. E la sua popolarità continua a crescere in modo inarrestabile. (Continua dopo la foto)









Polemiche sono esplose nelle scorse ore per alcune dichiarazioni di Malgioglio in risposta a Zorzi: “Purtroppo, amore, ricordati che noi siamo sempre destinati a restare soli. Tu t’innamori, t’innamori… Perché non vanno mai d’accordo le vere coppie, quelle tra uomo e donna, figurati noi. Purtroppo è così, non c’è niente. E’ un segno, purtroppo è un segno”. E i fan di Tommaso si sono innervositi per queste frasi scoraggianti.

“Con tutto il cuore”. Paolo Rossi, l’ultimo messaggio per la moglie è da pelle d’oca: il testamento di un grande uomo