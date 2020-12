La vicenda che vede coinvolti Franco Di Mare, Bianca Berlinguer e Mauro Corona si arricchisce ogni giorno di un nuovo capitolo. Dopo l’allontanamento dal programma CartaBianca dello scrittore e alpinista, la conduttrice aveva espresso più volte il suo punto di vista. Dopo l’insulto di Mauro a Bianca, apostrofata come “gallina” e la successiva reazione della conduttrice che aveva interrotto il collegamento, i due si sono chiariti.

Lo stesso Corona ha spiegato di aver chiesto scusa a Bianca e quest'ultima lo ha perdonato perché "è una buona persona". Dunque tutto chiarito? Niente affatto. Recentemente, infatti, Valerio Staffelli di Striscia La Notizia ha consegnato un bel tapiro d'oro alla Berlinguer e la giornalista si è lasciata andare a commenti che rischiano di mandare di nuovo alle stelle la polemica. "Questa decisione – le parole di 'Bianchina', come la chiama Mauro Corona – è stata presa senza il mio consenso".















E poi Bianca ha aggiunto: "Franco Di Mare ha tirato in ballo l'onore di tutte le donne senza però considerare il mio, e alla fine una questione che avrebbe dovuto gestire una donna, la sottoscritta, è diventata un diverbio fra due uomini". Parole che non sono per nulla piaciute al direttore di Rai 3 che infatti ha prontamente chiesto in Vigilanza Rai di prendere provvedimenti nei confronti della giornalista. Insomma la querelle continua.















Il conduttore e direttore di Rai 3 Franco Di Mare non ha preso bene le esternazioni di Bianca Berlinguer sull'affare Corona e ha affermato: "La signora Berlinguer è stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni, in base anche alle indicazioni del codice interno, e non ha ascoltato – le parole del giornalista – Sono fortemente aziendalista e sono sicuro che i vertici sapranno cosa indicare alla signora Berlinguer sulla questione delle interviste".









Per Di Mare le interviste dovrebbero essere concesse solo dietro autorizzazione aziendale e di Mauro Corona ha ricordato altre intemperanze del passato: “Beveva in diretta, faceva pubblicità in diretta. E questo non è consentito. Nulla di personale, mi sta anche simpatico, ma certi atteggiamenti verbalmente violenti, aggressivi, offensivi, non sono consentiti. Berlinguer lo ha perdonato, sono contento. Ma in base al Contratto di servizio e al Codice Etico è bene che stia fuori dell’azienda, per quello che ha fatto e detto”.

