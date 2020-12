Puntata molto commovente quella di ‘Storie Italiane’, andata in onda giovedì 10 dicembre. Eleonora Daniele ha cominciato la trasmissione con il volto provato e, prima di presentare tutti gli ospiti, ha immediatamente spiegato il perché di quello stato d’animo. Una bruttissima notizia era infatti giunta da poco in redazione e stava facendo il giro della rete. La conduttrice, una delle prime a dar vita la mattina ad un programma nel piccolo schermo, non ha potuto fare altro che iniziare così.

Ieri, 9 dicembre, i telespettatori non hanno invece potuto vedere interamente il programma, come spiegato dalla stessa padrona di casa: “Dobbiamo assolutamente dare la linea per le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre”. Per poi aggiungere: “Scusate, ci stanno facendo chiudere dieci minuti prima del previsto”. Ma andiamo a vedere cosa è successo stamattina e perché era così affranta. (Continua dopo la foto)















Non ha potuto fare altro che ricordare la figura di Paolo Rossi, l’indimenticato calciatore, artefice della vittoria ai Mondiali dell’Italia nel 1982. L’ex campione è infatti deceduto la scorsa notte all’età di 64 anni, dopo aver combattuto a lungo contro un male incurabile. E da parte della Daniele c’è stata commozione nel riferire la notizia: “Non avremmo voluto cominciare, questa mattina, con questa notizia. Sono davvero tanti gli amici che in queste ore stanno ricordando il grande Paolo Rossi”. (Continua dopo la foto)















Successivamente la presentatrice della trasmissione Rai ha cominciato a leggere alcuni messaggi: “Antonio Cabrini ha scritto ‘se ne va un fratello’; Bruno Conti ha asserito invece ‘ci hai portati sul tetto del mondo’; il messaggio di Giancarlo Antognoni è stato ‘con te in Nazionale gli anni più belli'”. E poi ha aggiunto: “Partiamo quindi con le bellissime immagini di quei gol che ci hanno fatto sognare con grande passione e affetto, gol che sono entrati in tutte le case d’Italia e del mondo”. (Continua dopo la foto)









Qualche giorno fa, durante l collegamento con oltre trenta mamme di Foggia, che da tempo portano avanti una battaglia non facile per ottenere una casa, Eleonora Daniele non è riuscita a trattenere le lacrime, vedendo schierate le donne come un esercito, come lei stessa ha detto. Purtroppo, però, le cose per loro sembrano complicarsi. “Mi sto commuovendo a vedervi lì così. Quante battaglie abbiamo fatto…” ha dichiarato Eleonora Daniele.

