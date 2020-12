GF Vip, Giulia Salemi erede di Elisabetta Gregoraci: quanto costa il mini abito celeste

Giulia Salemi è stata una delle ultime vippone a entrare nella Casa del GF Vip ma si è ben presto distinta. Prima per le discussioni con Elisabetta Gregoraci su quella vecchia vacanza in Sardegna con Flavio Briatore e adesso per un avvicinamento “sospetto” a Pierpaolo Pretelli. La Gregoraci è uscita di scena – non ha accettato di proseguire la sua avventura nella Casa fino a febbraio 2021 – e la Salemi è stata subito pizzicata dal pubblico in lavanderia con il modello e amico speciale di Eli.

Non è successo niente in fondo, ma tanto è bastato per far rumoreggiare i telespettatori. Galeotti una serie di scherzi avvenuti nel pomeriggio: Pierpaolo ha lanciato dell’acqua in faccia a Giulia che aveva appena fatto la piega ai capelli e lei ha reagito riempendo il letto e le scarpe di lui con la farina. (Continua dopo la foto)















I due poi si sono ritrovati in lavanderia per una guerra a cuscinate “bollente”. Gli abbracci e le risatine non sarebbero sfuggiti ai fan che hanno commentato la scena su Twitter. “Ecco la nuova ship, sono bellissimi insieme”, scrivono alcuni. E ancora: “Pierpaolo Pretelli ha già dimenticato Elisabetta Gregoraci”. Insomma, secondo molti starebbe nascendo una nuova coppia nella Casa. (Continua dopo la foto)















Ma torniamo per un attimo alla puntata di addio di Elisabetta, che si è subito imposta come regina di stile al GF Vip. Ecco, Giulia potrebbe essere già considerata una sua erede, anche per i prezzi dei capi. Le è bastato poco tempo per distinguersi per lo stile impeccabile e ben studiato, fatto di abiti lucenti e tacchi a spillo e curato dalla stylist delle celebrities Paola De Cegli. (Continua dopo le foto)











E nell’ultima diretta tanti sono rimasti “abbagliati” dal suo abitino celeste. Nel dettaglio ha indossato un wrap dress corto, quindi aperto avanti e incrociato sulla profonda scollatura, color pastello, un celeste chiarissimo, e con una cintura in velluto che in vita. Interamente ricoperto di micro paillettes tono su tono, il vestitino ha maniche lunghe a sbuffo e spalle scese, è firmato Retrofete ed è in vendita a 790 euro.

Elisabetta Gregoraci, sembra passato un secolo dal GF Vip ma ora sì che è il ritratto della felicità

fbq('track', 'Gossip');