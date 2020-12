Gli appassionati di ‘cooking talent’ possono dormire sonni tranquilli, la nuova edizione di MasterChef andrà in onda molto presto su Sky Uno. Il seguitissimo show che vede gareggiare cuochi da tutta Italia sotto il severo giudizio di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli ha in serbo alcune novità, oltre a confermare ovviamente un format di grande successo. La prima puntata della decima stagione della versione italiana del talent show di origine britannica andrà in onda giovedì 17 dicembre.

Secondo quanto trapelato il programma, che per la prima volta viene registrato in piena emergenza sanitaria, punterà forte sulla leggerezza e la voglia di spensieratezza. In base alla struttura delle precedenti edizioni dovrebbe durare fino a marzo per un totale di dodici puntate. Il promo della decima stagione è significativo e inizia con una voce fuori campo che dice: "Quest'anno stiamo affrontando il più difficile dei pressure test" con chiaro riferimento alla difficile situazione che stanno vivendo tutti gli italiani.















Un popolo di santi, poeti e… cuochi, gli italiani danno grande importanza alla propria cucina e MasterChef risponde ad un bisogno quasi innato di tanti appassionati o semplici curiosi del buon mangiare. La nuova stagione, lanciata con l'hashtag #SiamoTuttiMasterchef, tenterà di coinvolger ancora di più il pubblico a casa. Oltre alla conferma dei tre giudici il talent vedrà la partecipazione dello chef Iginio Massari, specialista in pasticceria.















Grande novità di quest'anno saranno le prove in esterna, che dovranno essere svolte solo nel raggio della distanza prevista dalle norme anti-contagio. A questo proposito già sappiamo che l'esterna della prima puntata si svolgerà nel Villaggio Operaio di Crespi d'Adda e avrà come obiettivo il delivery, la consegna di cibi a domicilio. Infine, ciliegina sulla torta, per il decimo anno del programma è previsto un grande ritorno che farà sicuramente piacere ai tanti fan.









Un volto molto noto di MasterChef sarà un giudice d’eccezione, anche se non sappiamo chi con certezza. C’è una rosa di tre chef rinomati: Antonia Klugman, Carlo Cracco o Joe Bastianich. Uno dei tre, o magari chissà, a turno tutti e tre, ricopriranno il ruolo di giudice ‘extra’. Insomma stavolta i cuochi dovranno davvero superarsi per conquistare l’ambito premio di MasterChef d’Italia. Per scoprire tutte le novità non resta che sintonizzarci su Sky Uno in prima serata giovedì 17 dicembre.

