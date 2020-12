“Ecco cosa farò!”. Franceska Pepe, ‘coltellata’ ad Alfonso Signorini. La conferma dopo l’addio al GF Vip

Al ‘Grande Fratello Vip’ in tanti si sono accorti dell’assenza di Franceska Pepe in studio, dove si trovano gli eliminati, Alfonso Signorini e gli opinionisti Antonella Elia e Pupo. E nelle ultime ore l’ex gieffina ha rotto il silenzio rispondendo finalmente alle domande dei fan.

Attivissima sul suo profilo Instagram, l'ex inquilina si è fatta notare per il suo carattere fumantino e senza peli sulla lingua e nei giorni scorsi ha svelato i motivi della sua assenza. In tanti le hanno chiesto il perché della sua mancata presenza al 'GF Vip' e la Pepe ha confessato di aver scelto di non presentarsi più in studio durante le puntate in diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini.















Lo ha confermato pubblicando una conversazione con una sua follower che le chiedeva informazioni sulla sua assenza. "Sì amore, non ci vado più". E alla domanda: "Ah, ma per qualcosa con gli autori o perché non vuoi più andarci tu?", Franceska ha spiegato: "Non voglio andarci, sto male quando sono lì, c'è energia brutta". Insomma, dopo l'eliminazione e le liti in studio (prima con una autrice del programma, poi con Matilde Brandi) l'ex inquilina ha deciso di chiudere il capitolo Grande Fratello Vip.















Ma i fan della Pepe possono gioire, perché per lei si sono aperte le porte di un altro programma. Proprio così, l'ex inquilina del Grande Fratello Vip sarà una concorrente di 'Game of games', la trasmissione di Rai Due condotta da Simona Ventura. "Mai niente e nessuno potrà togliermi l'entusiasmo per la partenza di un nuovo progetto. Hic sunt leones", aveva scritto la giornalista e conduttrice sul suo account Twitter annunciando il ritorno in televisione.









A svelare la nuova avventura in tv è stata proprio Franceska Pepe con una serie di Instagram Stories: “Il programma è italiano andrà in onda su Rai Due; è registrato a Lisbona perché essendo un game avevano bisogno di studi più grandi. […] Questo è un format tutto nuovo, mai visto in Italia prima”, ha scritto l’ex gieffina rispondendo alle domande dei follower. Game of Games è un gioco a premi reso celebre da Ellen DeGeneres negli Stati Uniti sul canale NBC.

