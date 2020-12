Non c’entra Gianni Sperti e neppure Tina Cipollari. Ma il botto è stato comunque forte e improvviso. L’edizione 2020 di Uomini e Donne, quella segnata dall’emergenza sanitaria, passerà alla storia come quella con i maggiori colpi di scena. Più che al trono classico, che sta pagando la penuria di contenuti anche in termini di share, dal trono over: sempre più punto di forza del programma.

Con il ritorno di Riccardo Guarnieri poi lo show acquista ancora più punti. Così in attesa di un ritorno in studio di Ida Platano, che ha escluso un suo ritorno in studio ma alla quale in pochi credono. Certo che il ritorno di una dama così chiacchierata farebbe discutere non poco tutto lo studio. Staremo a vedere, per ora i fari restano puntati sul presente con tante coppie che stanno lasciando il segno. Una più delle altre.















Lei si era fatta notare al pubblico di Canale 5 subito durante questa stagione, precisamente quando ha iniziato a uscire con Armando Incarnato. Aveva lasciato tutti senza parole con una grandissima sorpresa per il cavaliere napoletano. Aveva addirittura portato dei palloncini e fatto una vera e propria dichiarazione d'amore ad Armando. Aveva apertamente fatto sapere a Incarnato di essersi innamorata di lui.















In silenzio e senza stare sotto i riflettori,si sono poi conosciuti. I due in pochissimo tempo hanno compreso che era arrivato il momento di lasciare la trasmissione. Maria De Filippi ha chiamato entrambi al centro dello studio e Scherillo ha chiesto pubblicamente a Sara di dare una svolta importante al loro rapporto. Ma in una diretta sulla pagina Instagram Fralof, Sara Sottili conferma la rottura con Alessio.











Nel corso di questa diretta, Sara ammette che la loro conoscenza non è andata come lei sparava. Però decide di non entrare nel dettaglio, in quanto ancora le fa male parlare di quanto accaduto. “La storia è finita e quindi…”,Se non ne voglio parlare è perché ancora mi fa male.Lui dice che siamo diversi, io invece dico che siamo molto uguali”.

